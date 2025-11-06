اجتماعات فنية مكثفة لمدرب العراق قبل مواجهتي الإمارات الحاسمتين

وبحسب مصدر مطّلع في فان الاجتماع اتّسم بطابع فني بحت، وتركّز على مناقشة الجوانب التكتيكية وخطط اللعب الخاصة بمنتخبنا الوطني، إلى جانب إجراء تقييم شامل لخطوط الفريق الثلاثة، وتحديد أبرز الملاحظات الفنية التي ظهرت في لقائي إندونيسيا والسعودية، فضلاً عن دراسة الأداء المهاري للاعبين وفق أدوارهم في أنديتهم وفي تشكيلة ، بحسب الصحيفة الرسمية.وأضاف أن "الجلسة شهدت أيضاً حضور مدرب منتخب الشباب لكرة القدم، إلى جانب عدد من المتخصصين بالشأن الفني، الذين عرضوا تصوراتهم بشأن أسلوب لعب المدرب الروماني كوزمين، للمنتخب الإماراتي، وتحليل أبرز مفاتيح اللعب في صفوف الأبيض الذي يضم في تشكيلته أحد عشر لاعباً مجنساً منذ العام الماضي"، مشيراً إلى أن "الاجتماع تطرّق كذلك إلى مراجعة مباراتي الإمارات أمام عُمان وقطر لاستخلاص الدروس الفنية التي يمكن الإفادة منها في المواجهتين المقبلتين".وبيّن أن "الاجتماع ناقش أيضاً الترتيبات الإدارية والتنظيمية الخاصة بالمعسكر القصير الذي ينطلق اليوم، بالتزامن مع مواعيد التحاق اللاعبين المحترفين، فضلاً عن استكمال التحضيرات المتعلقة بتأمين غرف الاستشفاء والأحواض المائية الباردة، بما يتوافق مع توجيهات الجهازين الفني والطبي، إلى جانب الإجراءات الأخرى التي ستُعتمد عقب المباراة الأولى في الإمارات".في سياق آخر، اختار مدرب منتخب الإمارات لكرة القدم الروماني كوزمين أولاريو قائمته الرسمية التي ستخوض المواجهتين المرتقبتين أمام أسود والتي ضمّت نخبة من الأسماء المحلية والمحترفة، وجاء في مقدمتهم "الحارسان خالد وعلي خصيف، إلى جانب كل من حمد المقبالي، روبين فيليب، ريتشارد أكونور، لوكاس بيمنتا، كوامي كويدو، الحمادي، الدين زهير، ماركوس ، خالد الظنحاني، ، يحيى نادر، عبد الله رمضان، لوان بيريرا، ماجد راشد، جاستون ، نيكولاس خمينيز، علي صالح، حارب عبد الله، يحيى الغساني، برونو أوليفيرا، كايو لوكاس، كايو كانيدو، سلطان عادل، ومحمد عوض الله.في المقابل، استبعد المدرب نجم فريق الوصل فابيو دي ليما من القائمة، بعد تعرضه لإصابة قوية في العضلة الضامة خلال مواجهة فريقه أمام خورفكان ضمن الجولة السابعة من دوري أدنوك للمحترفين، والتي انتهت بالتعادل بهدف لمثله، إذ أظهرت الفحوص الطبية حاجته إلى فترة راحة تتراوح بين أربعة وستة أسابيع، ما جعله خارج حسابات المنتخب في المواجهتين الحاسمتين أمام أسود الرافدين.