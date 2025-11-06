منتخب العراق للواعدات في المجموعة الأولى لكأس غرب آسيا تحت 14 عامًا

وذكر بيان لاتحاد الكرة أن" القرعة وضعت منتخبنا للواعدات في المجموعةِ الأولى إلى جانبِ منتخبي مستضيف البطولة وفلسطين".وأضاف أن" البطولةُ تقام للفترة من الخامس ولغاية 13 من شهر كانون الأول المُقبل في مدينةِ جدة، وبمُشاركةِ ستة منتخباتٍ، فيما تألفت المجموعةُ الثانية من منتخباتِ والأردن والبحرين".