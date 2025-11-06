أرنولد يكشف القائمة النهائية رسمياً: 25 لاعباً يمثلون العراق في طريق المونديال

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
نشرة أخبار السومرية
من
11:45 AM
الى
12:30 PM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
المحكمة العليا الأمريكية تشكك بقانونية رسوم ترامب
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2025
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-546202-638980317016168919.png
أرنولد يكشف القائمة النهائية رسمياً: 25 لاعباً يمثلون العراق في طريق المونديال
رياضة
2025-11-06 | 08:13
545 شوهد
كشف المدرب الفني للمنتخب العراقي، غراهام ارنولد، اليوم الخميس، عن القائمة النهائية رسمياً لأسود
الرافدين
لتمثيل
العراق
في طريق المونديال عبر الملحق العالمي.
وقال ارنولد في تصريحات صحفية، وتابعته
السومرية نيوز
، إن " 25 لاعباً يمثلون
العراق
في طريق المونديال وهم:
جلال حسن
، أحمد باسل وفهد طالب بحراسة المرمى، ومناف يونس، وريبين سولاقا، وأكام هاشم، وزيد تحسين، ومصطفى سعدون، وحسين علي، وشيركو كريم وأحمد يحيى، وميرخاس دوسكي، وايمار شير، وأسامة رشيد، وامير
العماري
، وكيفن يعقوب، وزيدان اقبال، ويوسف الأمين، ومنتظر الماجد، وماركو فرج، وحسن
عبد الكريم
، وايمن حسين، ومهند علي، وعلي جاسم، وعلي
الحمادي
".
ويعد الملحق العالمي هو الأمل الأخير لبلوغ
اسود الرافدين
مونديال 2026.
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
>>
تابع قناة السومرية على
منصةْX
مقالات ذات صلة
الطريق إلى المونديال يبدأ من تايلند: غراهام أرنولد يحسم قائمة أسود الرافدين النهائية
03:06 | 2025-08-27
أرنولد يبدأ تقييم شامل للاعبين قبل إعلان قائمة العراق لمواجهتي الإمارات
07:09 | 2025-10-23
مواجهة دهوك ونفط ميسان: آخر اختبار قبل إعلان القائمة النهائية لمنتخب الشباب
02:44 | 2025-08-20
فيفا يكشف عن الكرة الرسمية لمونديال 2026
02:11 | 2025-10-03
أرنولد
القائمة النهائية
المنتخب
المونديال
حسن عبد الكريم
اسود الرافدين
السومرية نيوز
أسود الرافدين
امير العماري
ريبين سولاقا
مصطفى سعدون
علي الحمادي
+A
-A
اخترنا لك
غير الخسارة امام ليفربول.. ضربة جديدة لمدريد
10:49 | 2025-11-06
ميسي يرد على رونالدو بطريقته الخاصة.. لوح بكأس العالم
09:50 | 2025-11-06
أرنولد: سنعمل بكل ما نستطيع للتأهل إلى المونديال.. واصلوا الايمان بنا
08:55 | 2025-11-06
لماذا رفض ميسي عرض الهلال السعودي "المغري"؟
08:15 | 2025-11-06
منتخب العراق للواعدات في المجموعة الأولى لكأس غرب آسيا تحت 14 عامًا
05:37 | 2025-11-06
اجتماعات فنية مكثفة لمدرب العراق قبل مواجهتي الإمارات الحاسمتين
04:02 | 2025-11-06
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
اليكم المحافظات التي أعلنت تعطيل الدوام الرسمي غداً
محليات
29.38%
11:52 | 2025-11-04
اليكم المحافظات التي أعلنت تعطيل الدوام الرسمي غداً
11:52 | 2025-11-04
تحديثات أوروبية جديدة.. الامطار ستغزو العراق في هذه الأيام
محليات
19.08%
12:31 | 2025-11-05
تحديثات أوروبية جديدة.. الامطار ستغزو العراق في هذه الأيام
12:31 | 2025-11-05
عريس عراقي يفارق الحياة بحفل زفافه
محليات
17.3%
08:49 | 2025-11-05
عريس عراقي يفارق الحياة بحفل زفافه
08:49 | 2025-11-05
تصريح جديد من الداخلية بشأن حظر التجوال خلال الانتخابات
محليات
12%
11:55 | 2025-11-05
تصريح جديد من الداخلية بشأن حظر التجوال خلال الانتخابات
11:55 | 2025-11-05
جمع مياه مهدرة 3 اضعاف الخزين الحالي بـ2% من صادرات النفط.. عن اتفاقية المياه العراقية التركية
محليات
11.14%
03:06 | 2025-11-05
جمع مياه مهدرة 3 اضعاف الخزين الحالي بـ2% من صادرات النفط.. عن اتفاقية المياه العراقية التركية
03:06 | 2025-11-05
بوغون البولندي يعلن استدعاء حسين علي لصفوف المنتخب العراقي أمام الإمارات
رياضة
11.1%
05:37 | 2025-11-05
بوغون البولندي يعلن استدعاء حسين علي لصفوف المنتخب العراقي أمام الإمارات
05:37 | 2025-11-05
المزيد
استطلاعات
هل تعتقد أن إجراءات السلامة في المباني داخل العراق كافية؟
نعم، لكنها تحتاج متابعة مستمرة
نعم، لكنها تحتاج متابعة مستمرة
لا، السلامة شبه غائبة عن أغلب الأماكن
لا، السلامة شبه غائبة عن أغلب الأماكن
ما عندي اطلاع
ما عندي اطلاع
لازم تكون في رقابة صارمة وعقوبات
لازم تكون في رقابة صارمة وعقوبات
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
فيديوهات
لحظات الرعب ترفع القتلى الى 12.. طائرة تمشي على جناحها ثم تتحول لـ"كتلة نار منفجرة" في أمريكا (فيديو)
01:26 | 2025-11-06
مشاجرة بين موكب رئيس البرلمان وأحد المواطنين في بغداد
15:52 | 2025-11-05
بالفيديو.. حريق كبير في المسكف بالناصرية و30 محلا تجاريا تتحول لرماد
09:46 | 2025-11-05
بالفيديو.. النيران تلتهم منزلا في سامراء
06:35 | 2025-11-05
بالفيديو: تباين آراء العراقيين بشأن المشاركة في الانتخابات
02:23 | 2025-11-05
منطقة بغدادية بلا خدمات منذ 40 عاما.. فيديو
01:24 | 2025-11-05
ضبط متهمين بسرقة دراجة نارية والعثور على مواد مخدّرة بحوزتهم
09:36 | 2025-11-04
سدود وبحيرات وأكثر... تعرفوا على تفاصيل الاتفاق بين تركيا والعراق لإدارة المياه!
07:16 | 2025-11-04
اتهامات مثيرة للجدل وممارسات غير قانونية... التنافس الانتخابي يستعر في كربلاء!
07:06 | 2025-11-04
بالفيديو.. اللحظات الأولى للانفجار في مقر للحشد ببغداد
06:29 | 2025-11-04
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.