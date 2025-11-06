أرنولد يكشف القائمة النهائية رسمياً: 25 لاعباً يمثلون العراق في طريق المونديال

وقال ارنولد في تصريحات صحفية، وتابعته ، إن " 25 لاعباً يمثلون في طريق المونديال وهم:، أحمد باسل وفهد طالب بحراسة المرمى، ومناف يونس، وريبين سولاقا، وأكام هاشم، وزيد تحسين، ومصطفى سعدون، وحسين علي، وشيركو كريم وأحمد يحيى، وميرخاس دوسكي، وايمار شير، وأسامة رشيد، وامير ، وكيفن يعقوب، وزيدان اقبال، ويوسف الأمين، ومنتظر الماجد، وماركو فرج، وحسن ، وايمن حسين، ومهند علي، وعلي جاسم، وعلي ".ويعد الملحق العالمي هو الأمل الأخير لبلوغ مونديال 2026.