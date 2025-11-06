لماذا رفض ميسي عرض الهلال السعودي "المغري"؟

وكان ميسي قاب قوسين أو أدنى سابقا من الانتقال إلى صفوف في صفقة ضخمة، بعد رحيله عن ، ولكن الصفقة فشلت في نهاية المطاف، وفضل النجم الأرجنتيني عرض .وقال ميسي خلال حضوره ندوة إعلامية في الأعمال الأمريكي عن انتقاله أولا من برشلونة إلى : "في برشلونة كنا سعداء للغاية، هناك العائلة والأطفال كنا نملك كل شيء ونشأنا جميعا هناك، تخيل جئت وأنا في الثالثة عشرة من عمري لقد بنيت حياتي كلها هناك الأمر لم يكن سهلا أبدا".وأضاف: "في باريس لم أقض وقتا ممتعا ولم أستمتع بوقتي لأسباب عديدة منها أيضا أن كل شيء كان جديدا علي ومختلفا تماما عما اعتدت عليه، لكننا تكيفنا وشهدنا أشياء إيجابية ساعدتنا على الاستمرار في النمو وفي الحياة بشكل عام".وتابع: "الانتقال إلى إنتر مختلف، لأنه كان قرارا عائليا. منذ وصولي إلى ميامي كانت التجربة رائعة، فالعيش في هذه المدينة الرائعة أولا ثم عاطفة الناس منذ اليوم الأول كان مثيرا للإعجاب".يذكر أن عبد الله حماد، الرئيس التنفيذي لأكاديمية مهد، ذكر في بوكاست مؤخرا عن كواليس مثيرة تتعلق برغبة ميسي في الانضمام إلى دوري "روشن" السعودي لكرة القدم للمحترفين، خلال صيف عام 2025، وذلك استعدادا لنهائيات 2026.وقال حماد، خلال ظهوره في بودكاست "سقراط" عبر منصة : "كانت هناك خطة لوجود ميسي ضمن برامج أكاديمية مهد، خاصة في الفئات السنية، كما أن اللاعب أبدى رغبة حقيقية في الانضمام إلى دوري "روشن" خلال فترة توقف الممتدة لأربعة أشهر".وأضاف: "ميسي تواصل معي بالفعل من أجل خوض تجربة قصيرة في على غرار ما فعله بيكهام سابقا، عندما لعب مع ميلان الإيطالي خلال فترة توقف الدوري الأمريكي أثناء وجوده في لوس أنجلوس غالاكسي".وأوضح حماد أنه عرض فكرة انضمام ميسي على وزير الرياضة، إلا أن المقترح قوبل بالرفض.وأكد ميسي في منتدى الأعمال الأمريكي، أنه سيكرس نفسه ليصبح رجل أعمال بعد اعتزاله كرة القدم، وتحدث قائلا: "للأسف، لكرة القدم تاريخ انتهاء صلاحية. أحب الجانب التجاري منها؛ إنه شيء يثير اهتمامي وأريد أن أتعلمه. أنا في بداية مسيرتي".يذكر أن ، البالغ من العمر 38 عاما، أعلن مؤخرا عن تجديد عقده مع إنتر ميامي حتى عام 2028، ليواصل رحلته في الملاعب الأمريكية التي بدأها قبل عامين وسط نجاح جماهيري وإعلامي غير مسبوق.وفضل قائد منتخب وبطل العالم 2022 فضل البقاء مع الفريق الذي وجد فيه الراحة والاستقرار والتحدي في آن واحد، في مدينة ميامي التي أصبحت رمزا لمسيرته الجديدة بعد سنوات من المجد في برشلونة وتجربته الأوروبية الأخيرة مع باريس سان ، مدد عقده السابق الذي ينتهي في المقبل.