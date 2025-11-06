Alsumaria Tv
أرنولد: سنعمل بكل ما نستطيع للتأهل إلى المونديال.. واصلوا الايمان بنا

رياضة

2025-11-06 | 08:55
أرنولد: سنعمل بكل ما نستطيع للتأهل إلى المونديال.. واصلوا الايمان بنا
121 شوهد

أعرب المدير الفني لمنتخبنا الوطني، غراهام أرنولد، عن سعادته بالعودة إلى العراق، مؤكداً أن المباراتين المقبلتين أمام المنتخب الإماراتي في أبوظبي ثم في البصرة تمثلان محطة حاسمة في مشوار التأهل إلى كأس العالم، وأن الكادر التدريبي واللاعبين سيعملون بكل ما يستطيعون لتحقيق التأهل.

وقال أرنولد، إن "هدفنا الأول هو تأمين تأهل العراق إلى كأس العالم، وهو الإنجاز الأهم بالنسبة لنا، التأهل عبر نصف المقعد يُعد فرصة تاريخية للعراق، ويجب استثمارها بكل قوة".

وأضاف: "أدرك جيداً أن الجمهور والإعلام كانوا محبطين بعد مباراة السعودية، لكنني أود التأكيد أنني فخور باللاعبين وبالأداء والانضباط والعمل الذي قدموه، ونحن لعبنا بمستوى عالٍ دفاعياً ولم نستقبل أي هدف في المباراتين، وهذا يُحسب للفريق، لكن علينا أن نكون أكثر فعالية هجومياً وأن نضع الكرة في الشباك".
وتابع أرنولد: "اخترت مع الكادر الفني القائمة النهائية لمباراتي الإمارات. للأسف، إبراهيم بايش سيكون خارج القائمة بسبب الإصابة، إذ لم يشارك منذ مباراة السعودية. لكن الأخبار السارة هي عودة أيمن حسين وعلي الحمادي لتعزيز خط الهجوم، وهما عنصران مهمان لزيادة الفاعلية التهديفية".
وأوضح: "اخترنا اللاعبين الأكثر جاهزية بدنياً والقادرين على القتال داخل الملعب. المباراة ستكون 11 ضد 11، وهي أشبه بساحة معركة، ونحتاج ممن يمثل العراق أن يقدم كل ما لديه من أجل الفوز".
ووجّه أرنولد رسالة إلى الجماهير العراقية قائلاً: "أرجوكم واصلوا الإيمان بنا. نحتاج إلى دعمكم دائماً، فهو مهم جداً لنا. سنراكم في البصرة، وأتوقع أن يكون الملعب ممتلئاً بكم. أنتم اللاعب رقم (12) وستكونون عاملاً حاسماً في مواصلة الطريق نحو التأهل، نحن واللاعبون سنعمل كل ما نستطيع لتحقيق هذا الهدف".
