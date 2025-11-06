ميسي يرد على رونالدو بطريقته الخاصة.. لوح بكأس العالم

وكان قد رفض وصف بأنه أفضل لاعب كرة قدم في التاريخ ويتفوق عليه بحسب ما ظهر في إعلان حواره مع الإعلامي .ويرى أن ميسي لا يمكن وصفه بأنه أفضل منه رغم تتويج الأخير 8 مرات بجائزة مقابل 5 للبرتغالي.ومن جانبه أكد ليونيل ميسي في تصريحات نقلتها شبكة "إسبن" العالمية على هامش حصوله على مفتاح مدينة على أن: "في الحقيقة، من الصعب وصف مشاعر تلك اللحظة. من الصعب وصف ما يعنيه ذلك اللقب، على المستوى الشخصي والعائلي، لزملائي في الفريق، وللبلاد. كان واضحًا كيف احتفل البلد، والحاجة والرغبة التي كانت لدينا لتكرار ذلك بعد كل هذا الوقت."وأكمل: "بالنسبة لي، كان الأمر مميزًا، أولًا، لأن الفوز بكأس العالم هو الإنجاز الأسمى بالنسبة للاعب، إنه مثل أي شخص في وظيفته، أي محترف يصل إلى القمة، لا يوجد شيء أكثر من .، لا يمكنك طلب أي شيء أكثر من ذلك.".وأسهب: "وفوق ذلك، كنت محظوظًا بما يكفي لتحقيق كل شيء من قبل. على مستوى النادي، وعلى المستوى الفردي. كما فزنا أيضًا بكوبا مع . كانت تلك هي المفقودة. كان الأمر أشبه باختتام مسيرتي المهنية بأكملها بتلك الكأس."رونالدو خلال حديثه أيضاً تحدث عن حلم التتويج بالمونديال إذ علق: "لو سألتني يا كريستيانو هل تحلم بكأس العالم؟ سأقول لا، ليس حلماً، هي بطولة من 6 أو 7 مباريات، ومن ثم فإن اختيارها كمعيار لمعرفة الأفضل في التاريخ هو أمر غير عادل".