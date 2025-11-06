غير الخسارة امام ليفربول.. ضربة جديدة لمدريد

تلقى الإسباني ضربة جديدة، بعد تعرض أحد لاعبيه للإصابة.



وأعلن إصابة لاعبه الفرنسي أوريلين تشواميني، لينضم إلى قائمة الغيابات في الفريق.

وجاء في البيان الرسمي من ، الصادر الخميس: "بعد الفحوصات التي أجراها الجهاز الطبي لريال مدريد، تبين أن لاعبنا أوريلين تشواميني يعاني من إصابة في العضلة شبه الوترية بالساق اليسرى".

لم يحدد المدة الزمنية المتوقعة لغياب النجم الفرنسي، مشيرا فقط إلى أن الأمر "مرتبط بتطور حالته".

ووفقا لصحيفة "ماركا" ، فإن فترة الغياب قد تمتد إلى نحو 3 أسابيع.

ويُعد تشواميني، البالغ من العمر 25 عاما، أحد العناصر الأساسية في تشكيلة المدرب الإسباني ، إذ شارك في جميع مباريات ريال مدريد الـ15 هذا الموسم في ودوري أبطال أوروبا.

وبذلك، ينضم اللاعب إلى قائمة المصابين التي تضم أنطونيو روديغر، وديفيد ألابا، وداني كارفاخال، إضافة إلى الجناح الشاب ماستانتونو.

وسيغيب تشواميني عن المنتخب الفرنسي من جديد، بعد أن غاب عن الجولة الأخيرة من تصفيات في أكتوبر/ تشرين الأول بسبب الإيقاف.