رونالدو يدافع عن الدوري السعودي: التسجيل فيه أصعب من الليجا

وقال : "لا أفهم سببا حول التقليل من ، إنه أقوى من بمراحل من ، انظروا للدوري الفرنسي، يقتصر فقط على فريق ".

وأكمل "الدون" تصريحاته قائلا: "لم يأتوا إلى هنا، لا يعرفون صعوبة اللعب في درجات حرارة تصل إلى 40 درجة، التسجيل في أسهل من التسجيل في نظيره السعودي، انظروا كم من اللاعبين الكبار لدينا في هذا الدوري".



وتابع: "لم أحترف فقط بالدوري السعودي، لقد لعبت في كل مكان، في كل دوريات العالم، لا أتحدث هكذا لأنني هنا، تحققوا بأنفسكم واسألوا اللاعبين الآخرين إن كان الدوري جيدًا. لا تسألوني أنا".



وتساءل: "لماذا يتم التقليل من أهدافي في ؟ أعذار أعذار. دائمًا يبحثون عن الأعذار، إيجاد الأعذار أسهل شيء، لكن يجب أن يحتسبوا كل شيء، حتى الأهداف في الدوري السعودي يجب أن تحتسب ضمن سباق ، والحذاء الذهبي".



واستطرد: "لقد سجلت 25 هدفا في الموسم الماضي، وكنت هدافا للدوري السعودي، ولو لعبت في الدوري الإنجليزي، بنفس هذا العمر مع فريق كبير سأسجل نفس عدد الأهداف".