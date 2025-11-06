فيفا يكشف أسماء المرشحين لجوائز "ذا بيست" لعام 2025

ووقع الاختيار في قائمة المرشحين لأفضل لاعب في العالم، على 11 لاعبا، منهم رباعي (فيتينيا، وأشرف حكيمي، وعثمان ، ونونو مينديز).كما ضمت القائمة ثلاثي برشلونة: (رافينيا، ولامين يامال، وبيدري)، بالإضافة إلى المصري نجم ، والإنجليزي كول بالمر لاعب ، والفرنسي مهاجم .ومن ، اختار "فيفا" الإنجليزي هداف .ويعد الأقرب لنيل الجائزة، خاصة بعد تتويجه بالكرة الذهبية لعام 2025، متفوقا على وفيتينيا.لكن العام الماضي شهد اختلاف المتوجين بالجائزتين، إذ نال الإسباني رودري ، فيما حصد البرازيلي جائزة "ذا بيست".