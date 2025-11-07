رونالدو: الدوري السعودي اصعب بكثير من الاسباني

وقال في مقابلة مع الإعلامي البريطاني : "من لم يلعب هنا لا يعرف شيئا. اللعب في درجة حرارة تتجاوز 40 مئوية، ومع جدول مزدحم، يتطلب جهدا هائلا وانضباطا عاليا. التسجيل في أصعب بكثير من إسبانيا".وأضاف: " أكثر توازنا مما يظنه كثيرون في أوروبا. في كل شيء يدور حول ، أما هنا فهناك أكثر من فريق قادر على الفوز. إنه دوري قوي ومليء بالمنافسة".وأكد النجم الفائز بخمس كرات ذهبية أن الانتقادات الموجهة للدوري السعودي غير منصفة، مشددا: "من السهل الحديث من بعيد، لكن من الصعب أن تلعب هنا وسط هذه الظروف. هذا الدوري يتطلب شجاعة واحتراما لكرة القدم".وختم حديثه بدعوة النقاد إلى احترام العمل المبذول في المملكة: "من يقلل من الدوري السعودي لا يعرف الحقيقة. إنه أقوى من ، وبيئته الاحترافية تتطور بسرعة مذهلة".