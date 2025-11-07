صٌدم ولم يحضر أي جنازة.. من هو والد كريستيانو رونالدو؟

وتوفّي جوتا، البالغ من العمر 28 عامًا، وشقيقه أندريه سيلفا، البالغ من العمر 26 عامًا، بشكل مأساوي، في 3 تموز الماضي، عندما انحرفت سيارتهما عن طريق سريع في إسبانيا، مما أثار صدمة في عالم كرة القدم.ودفن بعد يومين في وطنه ، بحضور حشد من زملائه في الفريق، بمن فيهم: ، وآندي روبرتسون، وروبن نيفيز.وكان الذي فاز بدوري الأمم الأوروبية مع جوتا قبل أسابيع قليلة، غائبًا عن الجنازة، وتعرض لانتقادات شديدة في وطنه بعد ظهور صور له وهو يقضي عطلته على متن يخت في مايوركا.وكشف النجم ، البالغ من العمر 40 عامًا، عن سبب عدم عودته إلى البرتغال لتقديم واجب العزاء للصحفي بيرس مورغان قائلاً :"ينتقدني الناس كثيرًا، كما قلت، لا يهمني ذلك، لأنه عندما تشعر أن ضميرك مرتاح، فلا داعي للقلق بشأن ما يقوله الناس، لكن أحد الأمور التي لا أفعلها هو أنه بعد وفاة والدي، لم أدخل مقبرة مرة أخرى".وأضاف: "كما تعلمون، سمعتي هي سيرك أينما ذهبت. لا أذهب أيضًا لأنني إذا ذهبت، فإن الاهتمام ينصب عليّ، ولا أريد هذا النوع من الاهتمام، يمكن للناس أن يستمروا في انتقادي، لقد شعرتُ بالرضا عن قراري".وتحدث النجم البرتغالي عن تأثره بوفاة والده، قائلاً "كتبت: "عندما توفي والدي، بالإضافة إلى ألم الفقد، كان علينا التعامل مع سيل من الكاميرات والمتفرجين الفضوليين في المقبرة وفي كل مكان ذهبنا إليه، ولم يكن الاهتمام كما هو عليه، اليوم، من حيث سهولة الوصول، لم نتمكن (الأطفال) في أي وقت من الأوقات من مغادرة الكنيسة؛ لم يكن ذلك ممكنًا إلا وقت الدفن، بسبب الضجة."وأضاف:" في الجنازة، كان هناك رؤساء ومدربو في ذلك الوقت، مثل لويس فيليبي سكولاري وآخرون ، لا أتذكر رؤية أي منهم. وبالتأكيد استقبلوني. لقد أعماني الألم."من هو والد ؟دينيس أفيرو هو والد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو ازداد، في 30 ايلول 1953، وكان يعمل بستانيا ويشتغل في نفس الوقت رجل معدات بدوام جزئي في نادي أندورينها في البرتغال.كان والد رونالدو جنديًّا سابقًا قاتَل في حرب استعمارية في محاولة البرتغال لمنع أنغولا من الفوز بحريتها وهي حرب تفرض على أي شخص يخوضها صراعًا أخلاقيًّا بطبيعة الحال.لكن أفيرو كان مخلصًا لبلاده، وتحمَّل ويلات الحرب حتى اللحظات الأخيرة، وحتى أنهى خدمته العسكرية، وغادر إلى حيث توجد زوجته وأبناؤه.كان خوسيه دينيس أفيرو محباً لأبنائه وبناته، لكنه كان يهنف زوجته ماريا دولوريس والدة كريستيانو رونالدو.عانى والد النجم البرتغالي من المرض بسبب الكحول والتدخين، وأصيب بفشل كلوي وتم نقله للندن للعلاج، لكنه توفي، في 6 كانون الاول 2005، حين كان كريستيانو رونالدو لاعباً في .و يعتبر النجم البرتغالي والده أحد الشخصيات التي أثرت في سلوكه، لذلك فهو يعتني بصحته، ولا يشرب الكحول كثيراً، ولا يدخن ويتبرع بالدم حيث لا يحمل أوشاماً بسبب ذلك.