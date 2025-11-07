فضيحة كبرى تهز كرة القدم.. أوامر اعتقال بحق حكام

وأوضح في إسطنبول أن "18 مشتبها بهم على الأقل جرى احتجازهم للاستجواب خلال مداهمات منسقة نفذت فجر اليوم الجمعة في إسطنبول و11 ولاية تركية أخرى".ويواجه الحكام السبعة عشر، الذين لم تكشف هوياتهم الكاملة، اتهامات محتملة تتعلق بـ"إساءة استخدام السلطة" و"التأثير غير المشروع في نتائج المباريات".ووفق ما نقلته صحيفة "جمهوريت" التركية، فإن التحقيق يشمل أيضا مراد أوزكايا، رئيس نادي سبور من ، وفاتح ساراتش المالك السابق لنادي ، وكلاهما يخضعان للاستجواب.يذكر أن نادي قاسم وضع الحكومية في سبتمبر الماضي بعد تحقيق منفصل في قضايا فساد تخص الشركة المالكة السابقة له.وتفجرت الفضيحة عقب قرار إيقاف 149 حكما، بينهم حكام ساحة ومساعدون، إثر اكتشاف أن 371 حكما من أصل 571 لديهم حسابات لدى شركات مراهنات.وكشف رئيس الاتحاد، إبراهيم حاجي ، أن "152 حكما على الأقل شاركوا في المراهنة على مباريات كرة القدم، بينهم 7 حكام من الدرجة الأولى و15 حكما مساعدا".وأشار إلى أن "بعض الحكام قاموا بالمراهنة على أكثر من 10 آلاف مباراة خلال خمس سنوات، بينما تجاوز أحدهم الرهان على 18 ألف مباراة، ما أثار صدمة واسعة ومخاوف حقيقية حول نزاهة التحكيم في كرة القدم التركية".