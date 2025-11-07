Alsumaria Tv
Alsumaria TV
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
سوريا.. اعتقال متورط بارتكاب انتهاكات في حمص
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الصفحة الرئيسية
جدول البرامج
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

فضيحة كبرى تهز كرة القدم.. أوامر اعتقال بحق حكام

رياضة

2025-11-07 | 04:56
فضيحة كبرى تهز كرة القدم.. أوامر اعتقال بحق حكام
229 شوهد

السومرية نيوز – رياضة
أصدر الادعاء العام التركي أوامر باعتقال 21 شخصا بينهم 17 حكما، ورئيس أحد أندية الدرجة الأولى لكرة القدم ضمن تحقيق واسع النطاق في فضيحة مراهنات تهز الأوساط الرياضية في البلاد.

وأوضح مكتب المدعي العام في إسطنبول أن "18 مشتبها بهم على الأقل جرى احتجازهم للاستجواب خلال مداهمات منسقة نفذت فجر اليوم الجمعة في إسطنبول و11 ولاية تركية أخرى".
ويواجه الحكام السبعة عشر، الذين لم تكشف هوياتهم الكاملة، اتهامات محتملة تتعلق بـ"إساءة استخدام السلطة" و"التأثير غير المشروع في نتائج المباريات".
ووفق ما نقلته صحيفة "جمهوريت" التركية، فإن التحقيق يشمل أيضا مراد أوزكايا، رئيس نادي أيوب سبور من الدوري الممتاز، وفاتح ساراتش المالك السابق لنادي قاسم باشا، وكلاهما يخضعان للاستجواب.
يذكر أن نادي قاسم باشا وضع تحت الوصاية الحكومية في سبتمبر الماضي بعد تحقيق منفصل في قضايا فساد تخص الشركة المالكة السابقة له.
وتفجرت الفضيحة عقب قرار الاتحاد التركي لكرة القدم إيقاف 149 حكما، بينهم حكام ساحة ومساعدون، إثر اكتشاف أن 371 حكما من أصل 571 لديهم حسابات لدى شركات مراهنات.
وكشف رئيس الاتحاد، إبراهيم حاجي عثمان أوغلو، أن "152 حكما على الأقل شاركوا في المراهنة على مباريات كرة القدم، بينهم 7 حكام من الدرجة الأولى و15 حكما مساعدا".
وأشار إلى أن "بعض الحكام قاموا بالمراهنة على أكثر من 10 آلاف مباراة خلال خمس سنوات، بينما تجاوز أحدهم الرهان على 18 ألف مباراة، ما أثار صدمة واسعة ومخاوف حقيقية حول نزاهة التحكيم في كرة القدم التركية".
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
>> تابع قناة السومرية على منصةْX
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
السومرية - أخبار العراق
Messenger
print
Alsumaria Tv
اخترنا لك
بينها أربيل والميناء.. خمس مواجهات في بطولة كأس العراق اليوم
04:35 | 2025-11-07
بعد مباراة ليفربول.. ريال مدريد يفقد خدمات نجمه لـ 3 أسابيع
03:50 | 2025-11-07
صٌدم ولم يحضر أي جنازة.. من هو والد كريستيانو رونالدو؟
03:30 | 2025-11-07
فيفا يكشف عن المرشحين لجائزة أفضل لاعب في العالم
03:15 | 2025-11-07
رونالدو: الدوري السعودي اصعب بكثير من الاسباني
01:50 | 2025-11-07
فيفا يكشف أسماء المرشحين لجوائز "ذا بيست" لعام 2025
16:44 | 2025-11-06
تحديثات أوروبية جديدة.. الامطار ستغزو العراق في هذه الأيام
29.07%
12:31 | 2025-11-05
تحديثات أوروبية جديدة.. الامطار ستغزو العراق في هذه الأيام
12:31 | 2025-11-05
عريس عراقي يفارق الحياة بحفل زفافه
22.16%
08:49 | 2025-11-05
عريس عراقي يفارق الحياة بحفل زفافه
08:49 | 2025-11-05
تصريح جديد من الداخلية بشأن حظر التجوال خلال الانتخابات
15.23%
11:55 | 2025-11-05
تصريح جديد من الداخلية بشأن حظر التجوال خلال الانتخابات
11:55 | 2025-11-05
&quot;أصبحت كيس ملاكمة&quot;.. تسوركوف متحدثة عن خفايا اختطافها: هذا ما حصل معي بالعراق
12.95%
10:06 | 2025-11-05
"أصبحت كيس ملاكمة".. تسوركوف متحدثة عن خفايا اختطافها: هذا ما حصل معي بالعراق
10:06 | 2025-11-05
بعد 6 اشهر من الجدل.. صدور احكام قضائية بقضية وفاة &quot;المهندس بشير&quot;
12.22%
02:23 | 2025-11-06
بعد 6 اشهر من الجدل.. صدور احكام قضائية بقضية وفاة "المهندس بشير"
02:23 | 2025-11-06
إليك أسعار الدولار في العراق مع إغلاق البورصة
8.36%
08:18 | 2025-11-05
إليك أسعار الدولار في العراق مع إغلاق البورصة
08:18 | 2025-11-05
المزيد
أشارك
أشارك
لا أشارك
لا أشارك
غير مهتم
غير مهتم
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.

فيديوهات

فساد في العقود... وإقالة مديرِ عامِ الصحة عباس التميمي من منصبِه!
Play
فساد في العقود... وإقالة مديرِ عامِ الصحة عباس التميمي من منصبِه!
02:50 | 2025-11-07
حولت صور المرشحين الى منزل.. ام واطفالها يسكنون "جزرة وسطية" في بغداد
Play
حولت صور المرشحين الى منزل.. ام واطفالها يسكنون "جزرة وسطية" في بغداد
10:22 | 2025-11-06
أجسادهم تطايرت بالسماء.. وفاة امرأة وإصابة اخرين بحادث على طريق تكريت –الموصل
Play
أجسادهم تطايرت بالسماء.. وفاة امرأة وإصابة اخرين بحادث على طريق تكريت –الموصل
09:58 | 2025-11-06
لحظات الرعب ترفع القتلى الى 12.. طائرة تمشي على جناحها ثم تتحول لـ"كتلة نار منفجرة" في أمريكا (فيديو)
Play
لحظات الرعب ترفع القتلى الى 12.. طائرة تمشي على جناحها ثم تتحول لـ"كتلة نار منفجرة" في أمريكا (فيديو)
01:26 | 2025-11-06
مشاجرة بين موكب رئيس البرلمان وأحد المواطنين في بغداد
Play
مشاجرة بين موكب رئيس البرلمان وأحد المواطنين في بغداد
15:52 | 2025-11-05
بالفيديو.. حريق كبير في المسكف بالناصرية و30 محلا تجاريا تتحول لرماد
Play
بالفيديو.. حريق كبير في المسكف بالناصرية و30 محلا تجاريا تتحول لرماد
09:46 | 2025-11-05
بالفيديو.. النيران تلتهم منزلا في سامراء
Play
بالفيديو.. النيران تلتهم منزلا في سامراء
06:35 | 2025-11-05
بالفيديو: تباين آراء العراقيين بشأن المشاركة في الانتخابات
Play
بالفيديو: تباين آراء العراقيين بشأن المشاركة في الانتخابات
02:23 | 2025-11-05
منطقة بغدادية بلا خدمات منذ 40 عاما.. فيديو
Play
منطقة بغدادية بلا خدمات منذ 40 عاما.. فيديو
01:24 | 2025-11-05
ضبط متهمين بسرقة دراجة نارية والعثور على مواد مخدّرة بحوزتهم
Play
ضبط متهمين بسرقة دراجة نارية والعثور على مواد مخدّرة بحوزتهم
09:36 | 2025-11-04
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Android
Apple
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.