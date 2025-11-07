الكتالوني يعود الى داره بعد غياب 894 يوما.. النشيد يهز الكامب نو

وبعد غياب 894 يومًا، فتح برشلونة أبواب ملعب "سبوتيفاي " بإجراء بجلسة تدريب مفتوحة للفريق الأول، وسط حضور جماهيري وصل إلى 23 ألف مشجع.وكانت التذاكر قد نفدت بالكامل منذ يوم الأربعاء، في الوقت الذي فتح فيه برشلونة فيديو بث مباشر عبر قناته على " " لنقل المران كاملا.وتمكن لاعبو المدرب الألماني من الاستمتاع بالملعب الجديد ودفء الجماهير المتحمسة، وبمجرد دخولهم أرضية الملعب تم عزف نشيد برشلونة.وكان ذلك المران يومًا مميزًا للفريق، وخاصة للعديد من اللاعبين الذين لم تتح لهم الفرصة بعد لوضع أقدامهم في الجديد، بمن فيهم المدرب فليك نفسه.وكان بعضهم، مثل أو ، لعبوا في كامب نو كمنافسين فقط، وبجانب الثنائي، شهد الملعب أول حضور لمارك كاسادو، ، ، جيرارد مارتين، مارك بيرنال، ، ودرو، رغم ارتباطهم بأكاديمية الشباب أو الفريق الرديف.وكما شارك الوافدان الجديدات خوان غارسيا وروني باردغجي لأول مرة على أرض ملعب .يذكر أن برشلونة يستهدف العودة للعب رسميا على ملعب "سبوتيفاي كامب نو" في مواجهة أتلتيك يوم 22 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري بعد فترة التوقف الدولي.