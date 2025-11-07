من أجل لامين يامال.. لابورتا يناشد منتخب إسبانيا

برشلونة، كان قد حمّل المنتخب الإسباني مسؤولية الإصابة الأخيرة التي تعرض لها لامين يامال
في العانة، وقال هانز فليك
، مدرب الفريق الكتالوني، إن إصابة صاحب الـ18 عاماً تفاقمت خلال معسكر سبتمبر/أيلول الماضي.
وبعد استدعاء لامين يامال لمعسكر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، قرر منتخب إسبانيا، بقيادة مديره الفني لويس دي لا فوينتي
، استبعاد اللاعب الشاب
عقب إعلان برشلونة تجدد إصابته، بعد ساعات من إعلان قائمة "لاروخا".
أعلن دي لا فوينتي، اليوم الجمعة، قائمة منتخب إسبانيا لتوقف شهر نوفمبر/تشرين الثاني الحالي، وشهدت عودة لامين يامال.
وقال لابورتا
في تصريحات نقلتها صحيفة "موندو ديبورتيفو
" الكتالونية: "لامين يبذل جهداً كبيراً مع ألم العانة، إنه لاعب عبقري وملتزم".
وأضاف: "انضمام لامين إلى المنتخب الإسباني؟، أعتبره دائماً تقديراً لما يقدمه، ولامين هو الأفضل في العالم في مركزه، لذا من الطبيعي أن يتم استدعاؤه".
وأوضح: "أتمنى أن يُحسن المنتخب تنظيم وقت لعبه، لأن إسبانيا تأهلت تقريبا (إلى كأس العالم)".
واختتم رئيس برشلونة تصريحاته في هذا الصدد بقوله: "أراه يتمتع بجودة فائقة، كان يامال غاضباً في مباراة كلوب بروج
لأننا لم نفز، وقد قدم أداء رائعا".
جدير بالذكر أن المنتخب الإسباني يلتقي مع جورجيا
وتركيا يومي 15 و18 نوفمبر/ تشرين الثاني الحالي، في تصفيات أوروبا المؤهلة إلى كأس العالم
2026.