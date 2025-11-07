من أجل لامين يامال.. لابورتا يناشد منتخب إسبانيا

برشلونة، كان قد حمّل المنتخب الإسباني مسؤولية الإصابة الأخيرة التي تعرض لها في العانة، وقال ، مدرب الفريق الكتالوني، إن إصابة صاحب الـ18 عاماً تفاقمت خلال معسكر سبتمبر/أيلول الماضي.وبعد استدعاء لامين يامال لمعسكر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، قرر منتخب إسبانيا، بقيادة مديره الفني ، استبعاد عقب إعلان برشلونة تجدد إصابته، بعد ساعات من إعلان قائمة "لاروخا".أعلن دي لا فوينتي، اليوم الجمعة، قائمة منتخب إسبانيا لتوقف شهر نوفمبر/تشرين الثاني الحالي، وشهدت عودة لامين يامال.وقال في تصريحات نقلتها صحيفة " " الكتالونية: "لامين يبذل جهداً كبيراً مع ألم العانة، إنه لاعب عبقري وملتزم".وأضاف: "انضمام لامين إلى المنتخب الإسباني؟، أعتبره دائماً تقديراً لما يقدمه، ولامين هو الأفضل في العالم في مركزه، لذا من الطبيعي أن يتم استدعاؤه".وأوضح: "أتمنى أن يُحسن المنتخب تنظيم وقت لعبه، لأن إسبانيا تأهلت تقريبا (إلى كأس العالم)".واختتم رئيس برشلونة تصريحاته في هذا الصدد بقوله: "أراه يتمتع بجودة فائقة، كان يامال غاضباً في مباراة لأننا لم نفز، وقد قدم أداء رائعا".جدير بالذكر أن المنتخب الإسباني يلتقي مع وتركيا يومي 15 و18 نوفمبر/ تشرين الثاني الحالي، في تصفيات أوروبا المؤهلة إلى 2026.