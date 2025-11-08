Alsumaria Tv
ميسي يُطلق كلمة "أريدها".. هل حسم قرار المشاركة في مونديال 2026؟

رياضة

2025-11-08 | 07:02
ميسي يُطلق كلمة &quot;أريدها&quot;.. هل حسم قرار المشاركة في مونديال 2026؟
104 شوهد

السومرية نيوز – رياضة

ألمح الأسطورة الأرجنتيني ليونيل ميسي لمشاركته في نهائيات كأس العالم المقبلة، المقررة إقامتها صيف 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، بعد أن فتح الباب واسعًا أمام اعتزاله اللعب دوليًا منذ خوضه نهائي نسخة قطر 2022.

ومنذ أمسية 18 ديسمبر/ كانون الأول لعام 2022، أكد ميسي صعوبة مشاركته في مونديال أمريكا الشمالية خلال أكثر من مناسبة، آخرها في لقاء أجراه مع إحدى وسائل الإعلام الأمريكية قبل أيام قليلة مضت، لكن يبدو أن الوضع تغير.

ويحتفل ليونيل ميسي بعيد ميلاده الـ39 في يونيو/ حزيران المقبل، بالتزامن مع إقامة كأس العالم 2026، ويسير على الأرجح نحو المشاركة مع منتخب بلاده الوطني في الحدث المونديالي المرتقب، بسبب كلمة واحدة غيرت الحسابات والتوقعات لدى الجماهير.

نشر حساب منتخب الأرجنتين مقطعًا ترويجيًا لقميص فريق "التانغو" الجديد، الذي يخوض به غمار كأس العالم، وشهد حضورًا طاغيًا من ميسي رفقة المدرب ليونيل سكالوني، وعدد من اللاعبين على رأسهم الحارس لاوتارو مارتينيز، والمهاجم جوليان ألفاريز ورودريغو دي بول وإنزو فيرنانديز وغيرهم.

وفي اللحظات الأخيرة من الإعلان، حين بدا وكأنه انتهى، ظهرت لقطة لقائد إنتر ميامي الأمريكي وهو ينظر إلى الكاميرا ويبتسم، ويقول بهدوء "كويرو" بمعنى "أريدها"، وهي كلمة كانت كافية لتفجر الحماس بين جماهير الأرجنتين.

وفسر عدد كبير من المتابعين كلمة "أريدها" على أنها وعد من ميسي بالمشاركة في كأس العالم، بينما ظهرت 3 نجوم على قميص منتخب الأرجنتين، فيما علق حساب الفريق الرسمي على منصة إكس بقوله "نريد الرابعة"، في إشارة لعدد مرات التتويج باللقب.

مع كتابة هذه السطور، لم يؤكد ليونيل ميسي الأمر بشكل رسمي، وفي حديثه مع شبكة NBC Sports الأمريكية في وقت سابق من هذا العام، أوضح أنه رغم رغبته في الحضور والمشاركة، إلا أن قراره النهائي سيتوقف على حالته البدنية عندما يحين الوقت.
 
واختتم في هذا الصدد: "سأذهب فقط إذا كنت ما زلت قادرًا على تقديم أفضل ما لدي"، لكن إعلان شركة أديداس المختصة بتصميم أزياء منتخب الأرجنتين ألمحت إلى أنه يستعد لتقديم رقصته الأخيرة، في إعلان بدا مدروسًا وعاطفيًا بدرجة كبيرة.
 
المصدر: 

winwin 

