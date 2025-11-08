ميسي يُطلق كلمة "أريدها".. هل حسم قرار المشاركة في مونديال 2026؟

ومنذ أمسية 18 ديسمبر/ كانون الأول لعام 2022، أكد ميسي صعوبة مشاركته في مونديال الشمالية خلال أكثر من مناسبة، آخرها في لقاء أجراه مع إحدى وسائل الإعلام الأمريكية قبل أيام قليلة مضت، لكن يبدو أن الوضع تغير.ويحتفل بعيد ميلاده الـ39 في يونيو/ حزيران المقبل، بالتزامن مع إقامة 2026، ويسير على الأرجح نحو المشاركة مع منتخب بلاده الوطني في الحدث المونديالي المرتقب، بسبب كلمة واحدة غيرت الحسابات والتوقعات لدى الجماهير.نشر حساب منتخب مقطعًا ترويجيًا لقميص فريق " " الجديد، الذي يخوض به غمار كأس العالم، وشهد حضورًا طاغيًا من ميسي رفقة المدرب ، وعدد من اللاعبين على رأسهم الحارس ، والمهاجم ورودريغو دي بول وإنزو فيرنانديز وغيرهم.وفي اللحظات الأخيرة من الإعلان، حين بدا وكأنه انتهى، ظهرت لقطة لقائد الأمريكي وهو ينظر إلى الكاميرا ويبتسم، ويقول بهدوء "كويرو" بمعنى "أريدها"، وهي كلمة كانت كافية لتفجر الحماس بين جماهير الأرجنتين.وفسر عدد كبير من المتابعين كلمة "أريدها" على أنها وعد من ميسي بالمشاركة في كأس العالم، بينما ظهرت 3 نجوم على قميص منتخب الأرجنتين، فيما علق حساب الفريق الرسمي على منصة إكس بقوله "نريد الرابعة"، في إشارة لعدد مرات التتويج باللقب.مع كتابة هذه السطور، لم يؤكد ميسي الأمر بشكل رسمي، وفي حديثه مع شبكة NBC Sports الأمريكية في وقت سابق من هذا العام، أوضح أنه رغم رغبته في الحضور والمشاركة، إلا أن قراره النهائي سيتوقف على حالته البدنية عندما يحين الوقت.