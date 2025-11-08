Alsumaria Tv
وزير الداخلية يشارك في افتتاح ملعب "القفص": لحظة فخر وإرادة تتحول إلى واقع

رياضة

2025-11-08 | 11:23 2025-11-08T11:23:41+00:00
213 شوهد

شارك وزير الداخلية، اليوم السبت، في حفل افتتاح ملعب نادي الشرطة، معبراً عن فخره بما تحقق بعد سنوات من التلكؤ في تنفيذ المشروع.

وقال الوزير: "نلتقي اليوم بلحظة من الفخر والاعتزاز بافتتاح ملعب نادي الشرطة، الذي يعد شاهدًا على أن الإرادة حين تصدق وتثمر يتحول الحلم إلى واقع".

وأضاف أن المشروع كان من المشاريع المتلكئة لمدة 10 سنوات، إلا أن الجهود المستمرة والدعم الحكومي والتنفيذ الميداني من وزارة الداخلية أسهمت في إكمال الملعب ليصبح رمزًا للإرادة والعزيمة الصادقة.

وأوضح الوزير أن الملعب يضم الملعب الرئيسي بمواصفات عالمية، وملعب للتدريبات، وملعب أولمبي، ومضمارًا لألعاب القوى، مؤكداً أن "المنجزات لا تولد بالصدفة بل بالإرادة الواعية، واليوم نرى ثمار ذلك في افتتاح الملعب".
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
>> تابع قناة السومرية على منصةْX
اخترنا لك
بعد عقد من الإغلاق.. افتتاح ملعب "القفص" في بغداد
10:12 | 2025-11-08
ميسي يُطلق كلمة "أريدها".. هل حسم قرار المشاركة في مونديال 2026؟
07:02 | 2025-11-08
بعد 14 عاماً من الانتظار.. الشرطة يفتتح ملعبه رسمياً اليوم في بغداد
05:14 | 2025-11-08
اهتمام عملاق إيطاليا بضم المهاجم الأول لبرشلونة
05:11 | 2025-11-08
قرعة الملحق العالمي المؤهل لكأس العالم 2026.. الموعد والمكان والنظام
04:52 | 2025-11-08
اليوم.. أربع مواجهات في بطولة كأس العراق
02:14 | 2025-11-08
الأنواء الجوية تصدر تحذيرا عاجلا: الرؤية الافقية ستنعدم
29.51%
04:09 | 2025-11-07
الأنواء الجوية تصدر تحذيرا عاجلا: الرؤية الافقية ستنعدم
04:09 | 2025-11-07
مع بداية الأسبوع.. ارتفاع أسعار الدولار بالأسواق العراقية
19.93%
02:32 | 2025-11-08
مع بداية الأسبوع.. ارتفاع أسعار الدولار بالأسواق العراقية
02:32 | 2025-11-08
مشاركة حنين القريشي في ملكة جمال الكون تثير الجدل: العراق بلا ملكة رسمية منذ 3 سنوات... من منحها اللقب؟
15.85%
07:49 | 2025-11-07
مشاركة حنين القريشي في ملكة جمال الكون تثير الجدل: العراق بلا ملكة رسمية منذ 3 سنوات... من منحها اللقب؟
07:49 | 2025-11-07
بعد نشرهم صورا &quot;مسيئة&quot;.. توجيه عسكري بسحب هواتف المنتسبين المشاركين بتأمين مراكز الانتخاب (صور)
13.06%
05:30 | 2025-11-08
بعد نشرهم صورا "مسيئة".. توجيه عسكري بسحب هواتف المنتسبين المشاركين بتأمين مراكز الانتخاب (صور)
05:30 | 2025-11-08
بعد تهديد بتدخل عسكري.. مسؤول سابق يهدد ترامب بـ&quot;البعوض النيجيري&quot;: نيجيريا ليست العراق
10.98%
02:28 | 2025-11-08
بعد تهديد بتدخل عسكري.. مسؤول سابق يهدد ترامب بـ"البعوض النيجيري": نيجيريا ليست العراق
02:28 | 2025-11-08
وزير السيد الصدر في رسالة لبعض المشاركين بالانتخابات: خذوا الأموال وابطلوا ورقة الإقتراع
10.67%
05:56 | 2025-11-08
وزير السيد الصدر في رسالة لبعض المشاركين بالانتخابات: خذوا الأموال وابطلوا ورقة الإقتراع
05:56 | 2025-11-08
أشارك
أشارك
لا أشارك
لا أشارك
غير مهتم
غير مهتم
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.

فيديوهات

