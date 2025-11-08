وزير الداخلية يشارك في افتتاح ملعب "القفص": لحظة فخر وإرادة تتحول إلى واقع

وقال الوزير: "نلتقي اليوم بلحظة من الفخر والاعتزاز بافتتاح ، الذي يعد شاهدًا على أن الإرادة حين تصدق وتثمر يتحول الحلم إلى واقع".وأضاف أن المشروع كان من المشاريع المتلكئة لمدة 10 سنوات، إلا أن الجهود المستمرة والدعم الحكومي والتنفيذ الميداني من أسهمت في إكمال الملعب ليصبح رمزًا للإرادة والعزيمة الصادقة.وأوضح الوزير أن الملعب يضم الملعب الرئيسي بمواصفات عالمية، وملعب للتدريبات، وملعب أولمبي، ومضمارًا لألعاب القوى، مؤكداً أن "المنجزات لا تولد بالصدفة بل بالإرادة الواعية، واليوم نرى ثمار ذلك في افتتاح الملعب".