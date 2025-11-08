الصفحة الرئيسية
تقارير حقوقية تكشف عن "سجن سري" فيه عشرات الفلسطينيين
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
شارك وزير الداخلية، اليوم السبت، في حفل افتتاح ملعب نادي الشرطة، معبراً عن فخره بما تحقق بعد سنوات من التلكؤ في تنفيذ المشروع.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Default-P-Cat-5-638905909986279778.jpg
وزير الداخلية يشارك في افتتاح ملعب "القفص": لحظة فخر وإرادة تتحول إلى واقع
رياضة
2025-11-08 | 11:23
2025-11-08T11:23:41+00:00
https://embed.kwikmotion.com/embed/g0l7ibkv28atutdafllq?responsive=0&RelVideos=1&width=100&height=100&autoplay=0&ads_cust_params=%26platform%3dweb%26articleId%3d546384%26topic%3d%d8%b1%d9%8a%d8%a7%d8%b6%d8%a9%26stopic%3d%d8%b1%d9%8a%d8%a7%d8%b6%d8%a9%26pt%3darticle%26keywords%3d%26domain%3dalsumaria.tv%26episode%3d%26genre%3d%26season%3d%26show_id%3d%26show_name%3d&ads_ppid=7f348d38-bd7b-40ab-9f1d-f515eafa5f04&InitAdsBeforePlayer=1
213 شوهد
شارك
وزير الداخلية
، اليوم السبت، في حفل افتتاح
ملعب نادي الشرطة
، معبراً عن فخره بما تحقق بعد سنوات من التلكؤ في تنفيذ المشروع.
وقال الوزير: "نلتقي اليوم بلحظة من الفخر والاعتزاز بافتتاح
ملعب نادي الشرطة
، الذي يعد شاهدًا على أن الإرادة حين تصدق وتثمر يتحول الحلم إلى واقع".
وأضاف أن المشروع كان من المشاريع المتلكئة لمدة 10 سنوات، إلا أن الجهود المستمرة والدعم الحكومي والتنفيذ الميداني من
وزارة الداخلية
أسهمت في إكمال الملعب ليصبح رمزًا للإرادة والعزيمة الصادقة.
وأوضح الوزير أن الملعب يضم الملعب الرئيسي بمواصفات عالمية، وملعب للتدريبات، وملعب أولمبي، ومضمارًا لألعاب القوى، مؤكداً أن "المنجزات لا تولد بالصدفة بل بالإرادة الواعية، واليوم نرى ثمار ذلك في افتتاح الملعب".
وزارة
الداخلية
ملعب نادي الشرطة
وزارة الداخلية
وزير الداخلية
نادي الشرطة
ملعب نادي
الصادق
التنف
مشاري
