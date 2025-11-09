400 أسيست في مسيرته.. ميسي على مشارف إنجاز جديد مع إنتر ميامي

وسجل هدفين في الشوط الأول وأضاف تمريرتين حاسمتين، ليلعب دورا محوريا في فوز وتأهله على حساب إس سي، في المباراة الثالثة الحاسمة من الجولة الأولى من سلسلة مباريات فاصلة بالمؤتمر الشرقي.وتفوق إنتر على ناشفيل مرتين بواقع 3-1 و4-0 وبينهما خسر بنتيجة 1-3 ضمن سلسلة Best of 3 في طريقه للوصول إلى دور الأربعة من عمر المسابقة، حيث يبحث ميسي عن تتويجه بثالث ألقابه مع ناديه.سجل تاديو أليندي هدفين بفارق 3 دقائق تقريبا وكلاهما بتمريرات حاسمة من ميسي في الشوط الثاني قبل أن يتكفل ليو بثنائية أخرى ليفتح الطريق أمام إنتر ميامي للفوز، متفوقا على ناشفيل بنتيجة إجمالية 8-3 في السلسلة.المثير أن أسطورة برشلونة الإسباني أسهم في جميع أهداف فريقه خلال السلسلة، بعد أن سجل 5 أهداف وقدم 3 تمريرات حاسمة، ليقود رفاقه باقتدار إلى المرحلة المقبلة.وفي دور الأربعة من القسم الشرقي، يلعب فريق إنتر ميامي مع نظيره إف سي سينسيناتي حيث تقام المباريات بنظام إقصاء فردي، على عكس نظام الـ3 مباريات في الجولة الأولى، في أحد يومي 22 و23 نوفمبر/ تشرين الثاني الحالي.وحقق سينسيناتي فوزا واحدا وتعادلا ضد إنتر ميامي هذا الموسم، حيث انتصر بنتيجة 3-0 على أرضه في 16 يوليو/ تموز الماضي، وتعادل سلبيا في فورت لودرديل بعد 10 أيام، وشارك ميسي في اللقاء الأول وغاب في الثاني.ويعتبر ميسي هو المرشح الأبرز للفوز بجائزة أفضل لاعب في للمحترفين للمرة الثانية على التوالي، في إنجاز لو تحقق سيكون أول من يتوج بها مرتين متتاليتين في تاريخ المسابقة.كما فاز لاعب الفرنسي السابق بالحذاء الذهبي كأفضل هداف في الدوري هذا الموسم، ووقع مؤخرا عقدا جديدا لمدة 3 سنوات ليستمر بموجبه مع النادي حتى ديسمبر/ كانون الأول 2028.