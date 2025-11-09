Alsumaria Tv
400 أسيست في مسيرته.. ميسي على مشارف إنجاز جديد مع إنتر ميامي

رياضة

2025-11-09 | 04:22
400 أسيست في مسيرته.. ميسي على مشارف إنجاز جديد مع إنتر ميامي
120 شوهد

السومرية نيوز – رياضة

حقق إنتر ميامي بقيادة الأسطورة ليونيل ميسي فوزا عريضا على ناشفيل برباعية نظيفة في المباراة التي جمعتهما فجر اليوم الأحد ضمن منافسات دورة "البلاي أوف" في بطولة كأس الدوري الأمريكي، ليصبح على بعد 3 مباريات فقط من التتويج باللقب.

وسجل ليونيل ميسي هدفين في الشوط الأول وأضاف تمريرتين حاسمتين، ليلعب دورا محوريا في فوز إنتر ميامي وتأهله على حساب ناشفيل إس سي، في المباراة الثالثة الحاسمة من الجولة الأولى من سلسلة مباريات فاصلة بالمؤتمر الشرقي.

وتفوق إنتر ميامي على ناشفيل مرتين بواقع 3-1 و4-0 وبينهما خسر بنتيجة 1-3 ضمن سلسلة Best of 3 في طريقه للوصول إلى دور الأربعة من عمر المسابقة، حيث يبحث ميسي عن تتويجه بثالث ألقابه مع ناديه.

وهذه هي المرة الأولى في تاريخ إنتر ميامي التي ينجح فيها الفريق في تجاوز دور الـ16 من تصفيات الدوري الأمريكي لكرة القدم، ليضرب موعدا مع نادي سينسيناتي في الدور المقبل.

سجل تاديو أليندي هدفين بفارق 3 دقائق تقريبا وكلاهما بتمريرات حاسمة من ميسي في الشوط الثاني قبل أن يتكفل ليو بثنائية أخرى ليفتح الطريق أمام إنتر ميامي للفوز، متفوقا على ناشفيل بنتيجة إجمالية 8-3 في السلسلة.

المثير أن أسطورة برشلونة الإسباني أسهم في جميع أهداف فريقه خلال السلسلة، بعد أن سجل 5 أهداف وقدم 3 تمريرات حاسمة، ليقود رفاقه باقتدار إلى المرحلة المقبلة.

وأكمل ميسي 400 تمريرة حاسمة في مسيرته بمختلف البطولات، مع الأندية ومنتخب الأرجنتين، في رقم قياسي لم يسبقه إليه أي لاعب حتى الآن.

وفي دور الأربعة من القسم الشرقي، يلعب فريق إنتر ميامي مع نظيره إف سي سينسيناتي حيث تقام المباريات بنظام إقصاء فردي، على عكس نظام الـ3 مباريات في الجولة الأولى، في أحد يومي 22 و23 نوفمبر/ تشرين الثاني الحالي.

وحقق سينسيناتي فوزا واحدا وتعادلا ضد إنتر ميامي هذا الموسم، حيث انتصر بنتيجة 3-0 على أرضه في 16 يوليو/ تموز الماضي، وتعادل سلبيا في فورت لودرديل بعد 10 أيام، وشارك ميسي في اللقاء الأول وغاب في الثاني.

ويعتبر ليونيل ميسي هو المرشح الأبرز للفوز بجائزة أفضل لاعب في الدوري الأمريكي للمحترفين للمرة الثانية على التوالي، في إنجاز لو تحقق سيكون أول من يتوج بها مرتين متتاليتين في تاريخ المسابقة.

كما فاز لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي السابق بالحذاء الذهبي كأفضل هداف في الدوري هذا الموسم، ووقع مؤخرا عقدا جديدا لمدة 3 سنوات ليستمر بموجبه مع النادي حتى ديسمبر/ كانون الأول 2028.
