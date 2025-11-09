عائلة لامين يامال تتألم.. والده "يبكي" ويطالب برشلونة بالتحرك

وكانت صحيفة "إل باييس" قد أفادت في تحقيق صادم أن النجم الشاب لاعب برشلونة أصبح اللاعب الأكثر تعرضاً للعنصرية عبر في إسبانيا، إذ طالته 60% من الهجمات، إذ تم وصفه بـ"الأسود" و" " أكثر من 20 ألف مرة.وأوضحت الصحيفة ردود أفعال عائلة اللاعب، إذ ذكرت أن والده منير بكى واتصل برئيس برشلونة ، بينما طالبت والدته شيلا إيبانا برد فوري من النادي ورئيسه.وأضاف التقرير: دائرته المقربة تؤكد أنه لا يتأثر، لكنه مرهق من كونه محور كل نقاش، عائلته هي التي تتألم أكثر، خصوصًا بعد تعليق المعلق "مونو" بورغوس الذي قال: إذا لم ينجح في الكرة، سينتهي به الحال على إشارة المرور.وتابعت الصحيفة: يامال نفسه سمع تعليق المعلق ورد قائلًا: لقد حاول أن أمدحه، لكنه لم يجد الكلمات المناسبة.التقرير يختتم بضرورة نشر ثقافة احترام وعدم تمييز داخل الملاعب وخارجها — وأن الطريق لا يزال طويلًا للقضاء على خطاب الكراهية في كرة القدم.وليس يامال وحده من يتعرض لمثل هذه الإهانات العنصرية بحسب الصحيفة الإسبانية، حيث يظهر أن لاعب هو الهدف الأول للهجمات العنصرية لكن التحقيق كشف بأنه تلقى 29% من تلك الهجمات.وكان 22 ايلول الماضي أكثر يوم تعرض فيه لامين يامال للعنصرية، وذلك عند حضوره حفل "بالون دور" عندما حل ثانياً خلف الفرنسي .ولم يسلم النجوم الباقون من الهجمات العنصرية، إذ طالت وأليخاندرو بالدي والمغربي وكذلك إيناكي ويليامز.