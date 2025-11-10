صراع الهاتريك يعود برونالدو وميسي الى الواجهة.. لا يقبل أحدهما الاستسلام

وعلى مدار مسيرة كريستيانو رونالدو
وليونيل ميسي الممتدة حتى اللحظة فإن تسجيل الأهداف بقي عنصرا حاسما في الصراع على لقب الأفضلية.
وفي الوقت الذي يتم فيه الحديث عن الأهداف فإنه تجب الإشارة إلى إنجاز تسجيل الهاتريك، والذي يظهر فيه ميسي ورونالدو في صراع جديد كأكثر من سجلا الثلاثيات في القرن الـ21.
ويشير موقع "جيف مي سبورت" البريطاني في تقرير له إلى أن رونالدو
هو أكثر لاعب سجل هاتريك في القرن الـ21 بواقع 66 مرة، بفارق 6 مرات أمام ليونيل ميسي
الوصيف في تلك القائمة.
ورغم ذلك يتساوى رونالدو وميسي في عدد الهاتريك مع المنتخب الوطني
برصيد 10 لكل لاعب، هذا مع البرتغال
وذاك بقميص الأرجنتين
، ولدى كل لاعب منهما أيضاً 8 هاتريك في دوري أبطال أوروبا بالتساوي.
بالإضافة إلى ذلك، فإن أكثر عام سجل فيه رونالدو الهاتريك كان 2011 حين بصم على 9 هاتريك، وهو الرقم الذي عادله ميسي في 2012.
صاحب المركز الثالث في هذه القائمة التي كشف عنها الموقع الإنجليزي هو علي أشفق من جزر المالديف بـ35 هاتريك سجلها مع 13 فريقاً مختلفاً، 7 منها سجل لها أهدافاً أكثر من عدد المباريات التي خاضها.
ويحل رابعا البولندي روبرت ليفاندوفسكي
مهاجم برشلونة الإسباني الحالي، وماكينة أهداف بروسيا دورتموند
وبايرن ميونخ
الألمانيين سابقاً، برصيد 34 هاتريك.
ويأتي خلفه في المركز الخامس مهاجم سابق لبرشلونة وهو الأورغواياني لويس سواريز زميل ميسي في إنتر ميامي
الحالي وصديقه الذي يدين له بالفضل في تسجيل العديد من الأهداف، ويمتلك 30 هاتريك.
ولدى سواريز مسيرة ذهبية شهدت الدفاع عن ألوان فرق كبرى أخرى غير برشلونة وأبرزها ليفربول
الإنجليزي وأياكس أمستردام الهولندي.
ويأتي برصيد 28 هاتريك في المركز السادس، الإنجليزي هاري كين مهاجم بايرن ميونخ
وثاني أفضل هداف في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز
"بريميرليغ"، والهداف الأول في تاريخ منتخب الأسود الثلاثة.
ويحل سابعاً في هذا الصف من النجوم الذهبيين مناصفة النرويجي إيرلينيغ هالاند مهاجم مانشستر سيتي
وهداف الدوري الإنجليزي برصيد 14 هدفاً برصيد 27 هاتريك، ومعه بالرصيد ذاته علي مبخوت لاعب النصر الإماراتي الحالي وأسطورة الجزيرة ومنتخب الإمارات.
فياتشيسلاف زاهوفايكو من إستونيا يحل تاسعاً في تلك القائمة برصيد 26 هاتريك، وقد لعب للعديد من الفرق المغمورة في بلاده بين 1995 و2016، يليه برصيد 24 الويلزي مارك لويد ويليامز في المركز العاشر وهو لاعب سابق لعدة فرق مغمورة أيضا في بلاده، بالإضافة إلى تمثيله رديف منتخب ويلز.