الكاف" يكشف النقاب عن كرة كأس إفريقيا "المغرب 2025"

وتحمل الكرة اسم "إيتري"، واستلهِم تصميمها من فن الزليج العريق، المعروف بزخرفته الهندسية الدقيقة، في حين تجسد الوحدة والشغف بكرة القدم الإفريقية عبر القارة.ويعد الاسم تكريما للنجمة الموجودة على العلم المغربي، ويعكس الأنماط النجمية التي تميز فن الزليج التقليدي.ويتميز التصميم اللافت للكرة بزخرفة هندسية، تتضمن نجمة مركزية وأشكال بتلات زهرية وتناظرا دائريا، ويحمل كل عنصر رمزية ثقافية خاصة.وترمز النجمة إلى الطموح والنور والسعي نحو في أكبر ساحة كروية إفريقية، فيما تمثل أشكال البتلات الاحتفال والنمو والروح الاحتفالية التي تميز البطولة القارية، بينما يعكس التناظر الدائري وحدة المنتخبات الـ24 المشاركة في البطولة.ويتضمن التصميم الفريد للكرة أنماطا تعرف باسم "تدفق الحركة"، تجسد الإيقاع المميز وأسلوب اللعب الديناميكي لكرة القدم الإفريقية، وتعبر الألوان الحمراء والخضراء عن الشغف والأمل والفخر، في إشارة إلى المغربية.ونقل الموقع الرسمي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم عن مدير التطوير الإبداعي في "الكاف" محمد غنيمي قوله "صممت كرة كأس أمم إفريقيا 2025 لتنسجم مع إيقاع كرة القدم الإفريقية، فهي تجمع بين الفن والحركة والتصميم المستوحى من الروح الإفريقية والحرفية المغربية، لقد كان شرفا لنا التعاون مع في ابتكار كرة توحد جميع البلدان المشاركة من خلال شعور مشترك بالترابط".وأكد "الكاف" أنه سيتم طرح الكرة "إيتري" في الأسواق الإقليمية بسعر يبلغ 130 يورو.وتنطلق كأس أمم إفريقيا في 21 2025 في ، وتجمع أفضل منتخبات القارة في أعرق مسابقة كروية إفريقية.