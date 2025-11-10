الأنظار نحو العراق والامارات.. القنوات الناقلة

ويأمل المنتخبان في تحقيق نتيجة إيجابية من أجل الاقتراب إلى بطاقة العبور إلى نصف المقعد المؤهل إلى الملحق العالمي.موعد مباراة والإمارات في الملحقتقام مباراة الذهاب الخميس 13 تشرين الثاني في ملعب " " في العاصمة الإماراتية، على أن تلعب مباراة العودة في في 18 من تشرين الثاني الحالي.وتنطلق مواجهة الذهاب الساعة السابعة مساء (19:00) بتوقيت الدوحة ومكة المكرمة والعراق، الثامنة مساء (20:00) بتوقيت الإمارات.كما يمكنكم متابعة التغطية المباشرة للمباراة لحظة بلحظة عبر موقع الجزيرة نت.ويدخل الفريقان المواجهة المترقبة وسط غيابات مؤثرة حيث قرر جراهام أرنولد مدرب منتخب العراق استدعاء حسين علي إلى قائمة الفريق بدلا من يوسف الأمين.وقال عبر صفحته على إن "التقارير الطبية لنادي أيك لارنكا القبرصي أكدت عدم شفاء الأمين بنسبة مئة بالمئة من الإصابة التي تعرض لها مؤخرا، وبالتالي سيغيب عن مواجهتي الإمارات ضمن الملحق الآسيوي".وسيخوض الفائز من مباراتي العراق والإمارات فرصة أخيرة للتأهل لكأس العالم في الملحق العالمي في آذار المقبل.ويسعى العراق لبلوغ النهائيات للمرة الثانية في تاريخه بعد 1986 بالمكسيك.وانضمت وقطر إلى منتخبات واليابان وكوريا الجنوبية وأستراليا وإيران وأوزبكستان التي سبق وتأهلت إلى 2026.