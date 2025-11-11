ميسي يكشف عن حلمه تجاه برشلونة: أتمنى العودة ورحيلي لا يوصف

كما أوضح أنه لم يحسم بعد قراره بشأن المشاركة في 2026 مع منتخب .وقال في مقابلة مع صحيفة سبورت الكتالونية: "أشعر بالحنين دائماً إلى الماضي، وتغمرني مشاعر قوية كلما سمعت شيئاً عن برشلونة، فهي ذكريات مذهلة".وأضاف: "بعد رحيلي شعرت بشعور غريب، خصوصاً أنني لعبت مواسمي الأخيرة من دون جمهور بسبب جائحة . كنت أتمنى أن أغادر بطريقة مختلفة، فقد حلمت أن أنهي مسيرتي في أوروبا ومع برشلونة تحديداً، كانت تلك خطتي ورغبتي منذ البداية".وتحدث ميسي عن تجربته في قائلاً: "بدا الأمر في البداية كأنه كابوس، لكنه لم يكن كذلك.استمتعت أنا وعائلتي بالحياة في ، فهي مدينة رائعة، لكنني لم أشعر بالراحة في روتين العمل اليومي من تدريبات ومباريات".وتابع: "أتطلع بجدية إلى العودة إلى برشلونة. أفتقد المدينة والنادي كثيراً، ودائماً ما نتحدث أنا وزوجتي وأصدقائي عن فكرة العيش هناك مجدداً. كما أتمنى العودة إلى بعد افتتاحه، لأنني لم أزره منذ رحيلي إلى باريس وانتقال الفريق للعب في مونتجويك".أما عن مستقبله مع منتخب الأرجنتين، فأوضح: "اللعب بقميص المنتخب إحساس لا يوصف، خصوصاً بعد التتويج بكأس العالم. لكنني لا أريد أن أكون عبئاً على الفريق. سأقرر المشاركة في مونديال 2026 عندما أتأكد من جاهزيتي البدنية، خاصة أن إيقاع يختلف عن ، وسنحتاج إلى معرفة مدى لياقتي قبل البطولة".