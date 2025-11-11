Alsumaria Tv
مفوضية الانتخابات تعلن استمرار عمليات العد والفرز اليدوي
ميسي يكشف عن حلمه تجاه برشلونة: أتمنى العودة ورحيلي لا يوصف

رياضة

2025-11-11 | 12:24
ميسي يكشف عن حلمه تجاه برشلونة: أتمنى العودة ورحيلي لا يوصف
46 شوهد

أكد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، مهاجم إنتر ميامي الأمريكي، أن حلم العودة إلى برشلونة ما زال يراوده كل يوم، مشيراً إلى أنه تخيل طوال مسيرته أن ينهي مشواره الكروي بقميص النادي الكتالوني، لكنه لم يتمكن من ذلك.

كما أوضح أنه لم يحسم بعد قراره بشأن المشاركة في كأس العالم 2026 مع منتخب الأرجنتين.
وقال ميسي في مقابلة مع صحيفة سبورت الكتالونية: "أشعر بالحنين دائماً إلى الماضي، وتغمرني مشاعر قوية كلما سمعت شيئاً عن برشلونة، فهي ذكريات مذهلة".
وأضاف: "بعد رحيلي شعرت بشعور غريب، خصوصاً أنني لعبت مواسمي الأخيرة من دون جمهور بسبب جائحة كورونا. كنت أتمنى أن أغادر بطريقة مختلفة، فقد حلمت أن أنهي مسيرتي في أوروبا ومع برشلونة تحديداً، كانت تلك خطتي ورغبتي منذ البداية".
وتحدث ميسي عن تجربته في باريس سان جيرمان قائلاً: "بدا الأمر في البداية كأنه كابوس، لكنه لم يكن كذلك.
استمتعت أنا وعائلتي بالحياة في باريس، فهي مدينة رائعة، لكنني لم أشعر بالراحة في روتين العمل اليومي من تدريبات ومباريات".
وتابع: "أتطلع بجدية إلى العودة إلى برشلونة. أفتقد المدينة والنادي كثيراً، ودائماً ما نتحدث أنا وزوجتي وأصدقائي عن فكرة العيش هناك مجدداً. كما أتمنى العودة إلى ملعب كامب نو بعد افتتاحه، لأنني لم أزره منذ رحيلي إلى باريس وانتقال الفريق للعب في مونتجويك".
أما عن مستقبله مع منتخب الأرجنتين، فأوضح: "اللعب بقميص المنتخب إحساس لا يوصف، خصوصاً بعد التتويج بكأس العالم. لكنني لا أريد أن أكون عبئاً على الفريق. سأقرر المشاركة في مونديال 2026 عندما أتأكد من جاهزيتي البدنية، خاصة أن إيقاع الدوري الأمريكي يختلف عن الدوريات الأوروبية، وسنحتاج إلى معرفة مدى لياقتي قبل البطولة".


