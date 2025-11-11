Alsumaria Tv
مونديال الناشئين.. الكشف عن مسار المنتخبات العربية المتأهلة

رياضة

2025-11-11 | 15:27
مونديال الناشئين.. الكشف عن مسار المنتخبات العربية المتأهلة
المصدر:
Sky News عربية
127 شوهد

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، الثلاثاء، مسار الأدوار الإقصائية لبطولة العالم للناشئين تحت 17 عاما المقامة على ملاعب أكاديمية أسباير في العاصمة القطرية الدوحة.

واختتمت منافسات الدور الأول اليوم، حيث تأهلت ثلاثة منتخبات عربية، مصر وتونس والمغرب، للأدوار الإقصائية.

وبحسب الموقع الرسمي للفيفا، أسفرت قرعة البطولة عن وقوع منتخب مصر في مواجهة سويسرا، والفائز منهما يلتقي الفائز من أيرلندا ضد كندا.

ويضم هذا المسار أيضا مواجهتين من العيار الثقيل، وهما الأرجنتين ضد المكسيك، في ديربي لاتيني، يتأهل الفائز به لمواجهة الفائز من مواجهة أوروبية قوية بين البرتغال وبلجيكا.

وفي نفس الإطار، يلتقي منتخب المغرب مع أميركا، والفائز منهما يصعد لمواجهة زامبيا أو مالي، كما تلتقي البرازيل ضد باراغواي، في ديربي لاتيني آخر، ويتأهل الفائز منهم لمواجهة الفائز من مباراة فرنسا ضد كولومبيا.

ويقع المنتخب التونسي في المسار الآخر بالأدوار الإقصائية، حيث يلتقي مع النمسا في دور الـ32، والفائز منهما يلاقي الفائز من كوريا الجنوبية ضد إنجلترا.

ويشمل هذا المسار أيضا 6 مباريات أخرى في دور الـ32، حيث تلعب فنزويلا ضد كوريا الشمالية، واليابان ضد جنوب إفريقيا، وإيطاليا ضد التشيك، وكرواتيا ضد أوزبكستان، والسنغال ضد أوغندا، وألمانيا ضد بوركينا فاسو.

يذكر أن النسخة الحالية من مونديال الناشئين هي الأولى التي تقام بمشاركة 48 منتخبا، علما بأن الاتحاد الدولي لكرة القدم قرر إقامة خمس نسخ متتالية بشكل سنوي في قطر خلال الفترة من 2025 إلى 2029.
 
