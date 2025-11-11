مونديال الناشئين.. الكشف عن مسار المنتخبات العربية المتأهلة

واختتمت منافسات الدور الأول اليوم، حيث تأهلت ثلاثة منتخبات عربية، مصر وتونس والمغرب، للأدوار الإقصائية.وبحسب الموقع الرسمي للفيفا، أسفرت قرعة البطولة عن وقوع منتخب مصر في مواجهة ، والفائز منهما يلتقي الفائز من أيرلندا ضد كندا.ويضم هذا المسار أيضا مواجهتين من العيار الثقيل، وهما ضد ، في ديربي لاتيني، الفائز به لمواجهة الفائز من مواجهة أوروبية قوية بين وبلجيكا.وفي نفس الإطار، يلتقي منتخب مع أميركا، والفائز منهما يصعد لمواجهة زامبيا أو مالي، كما تلتقي ضد باراغواي، في ديربي لاتيني آخر، ويتأهل الفائز منهم لمواجهة الفائز من مباراة ضد .ويقع المنتخب في المسار الآخر بالأدوار الإقصائية، حيث يلتقي مع في دور الـ32، والفائز منهما يلاقي الفائز من ضد إنجلترا.ويشمل هذا المسار أيضا 6 مباريات أخرى في دور الـ32، حيث تلعب فنزويلا ضد الشمالية، واليابان ضد جنوب إفريقيا، وإيطاليا ضد التشيك، وكرواتيا ضد أوزبكستان، والسنغال ضد أوغندا، وألمانيا ضد بوركينا فاسو.يذكر أن النسخة الحالية من مونديال الناشئين هي الأولى التي تقام بمشاركة 48 منتخبا، علما بأن قرر إقامة خمس نسخ متتالية بشكل سنوي في قطر خلال الفترة من 2025 إلى 2029.