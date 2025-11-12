بسبب يامال.. توتر جديد بين برشلونة ومنتخب إسبانيا

جماهير زاخو تترقب جوائز The Best 2025.. الموعد والقنوات الناقلة
03:55 | 2025-11-12
منتخب العراق بالزي الأخضر والإمارات بالأبيض في مباراة الملحق "الحاسمة" غداً
03:12 | 2025-11-12
العراق يتأهل إلى مونديال فاقدي الأطراف بعد فوز "ساحق" على سوريا برباعية نظيفة
03:05 | 2025-11-12
الاتحاد العراقي يصدر تنويها بشأن بطاقات دخول مباراة العراق والإمارات
02:06 | 2025-11-12
مونديال الناشئين.. الكشف عن مسار المنتخبات العربية المتأهلة
15:27 | 2025-11-11
ميسي يكشف عن حلمه تجاه برشلونة: أتمنى العودة ورحيلي لا يوصف
12:24 | 2025-11-11