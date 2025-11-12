الاتحاد العراقي يصدر تنويها بشأن بطاقات دخول مباراة العراق والإمارات

وقال أبو التمن في تصريح للوكالة الرسمية وتابعته ، إن "الاتحاد تسلم 2134 تذكرة وهي الحصة المخصصة للوفد العراقي بحسب البروتوكولين الدولي والآسيوي"، مبيناً أن "عملية توزيع التذاكر المجانية ستجري اليوم للجماهير العراقية المتواجدة في دولة الإمارات".وأضاف أن "الاتحاد خصص قاعة ، أطلق عليها اسم (قاعة الجادرية) بالقرب من ، لتكون مقراً لتوزيع التذاكر"، موضحاً أن "إجراءات تسلم التذاكر ستكون ميسّرة وسريعة، إذ يتطلب من المشجع جلب نسخة من جواز السفر ورقم الهاتف لتثبيتهما في منظومة الاتحاد، ومن ثم تسليمه التذكرة مجاناً".وأشار إلى أنه "يُسمح لكل شخص بتسلم تذكرتين إضافيتين بشرط إحضار جوازات سفر الأشخاص المعنيين لإدخال بياناتهم"، مؤكداً أن "الاتحاد حرص على تسهيل جميع الإجراءات بما يضمن حضوراً جماهيرياً واسعاً لدعم منتخبنا الوطني".وختم أبو التمن حديثه بالقول: "يوم غد سيكون يوماً للفرح العراقي، ونتطلع إلى أن يكون عرساً وطنياً يحتفل فيه أبناء الجالية العراقية بتحقيق الفوز على منتخب الإمارات".