جماهير زاخو تترقب جوائز The Best 2025.. الموعد والقنوات الناقلة

وتشمل الجوائز أفضل اللاعبين والمدربين في كرة القدم للرجال والسيدات، بالإضافة إلى فئات أخرى مثل أفضل حارس وحارسة مرمى، جائزة اللعب النظيف، وجائزة المشجعين.لم يُعلن رسميا عن موعد الحفل بعد، لكن من المقرر أن يقام في 28 الجاري، وسيتم بثه مباشرة عبر قناة FIFA Plus ومنصات الاتحاد على الإنترنت.تتوزع الأصوات بين أربع فئات رئيسية:( المدربون وقادة المنتخبات، الإعلاميون، الجماهير المسجلة على موقع FIFA).تمثل كل فئة 25% من النتيجة النهائية، ويتم التصويت عبر تطبيق "فيفا" الرسمي، على أن تغلق عملية التصويت يوم 28 نوفمبر 2025.تقدم في الحفل مجموعة جوائز (أفضل لاعب، أفضل لاعبة، أفضل مدرب رجال، أفضل مدربة سيدات، أفضل حارس مرمى، أفضل حارسة مرمى، جائزة فيفا للمشجعين، فريق فيفبرو للرجال، فريق فيفبرو للسيدات).الفرنسي عثمان ديمبيلي (باريس سان جيرمان)البرازيلي رافينيا برشلونة)فيتينيا (باريس سان جيرمان)المصري (ليفربول)الإسباني لامين جمال (برشلونة)الإنجليزي هاري كين (بايرن ميونخ)المغربي أشرف حكيمي (باريس سان جيرمان)الفرنسي (ريال مدريد)الإنجليزي كول بالمر (تشيلسي)البرتغالي نونو مينديش (باريس سان جيرمان)الإسباني بيدري (برشلونة)الفرنسية ساندي بالتيمور (تشيلسي)السويدية ناتالي بيورن (تشيلسي)أيتانا بونماتي (برشلونة)الإنجليزية لوسي برونز (تشيلسي)الإسبانية ماريونا كالدينتي (أرسنال)من مالاوي تيموا تشاوينجا (كانساس سيتي)الفرنسية كاديدياتو دياني (ليون)من هايتي ميلشي دومورناي (ليون)الإسباني باتري جيخارو (برشلونة)الأمريكية ليندسي هيبس (ليون)الإنجليزية لورين جيمس (تشيلسي)الإنجليزية كلوي كيلي (مانشستر سيتي/أرسنال)البولندية إيفا بايور (برشلونة)الإسبانية كلاوديا بينا (برشلونة)الإسبانية أليكسيا بوتياس (برشلونة)الإنجليزية أليسيا روسو (أرسنال)الإنجليزية ليا ويليامسون (أرسنال)أفضل مدرب رجال: خافيير أجيري، لويس إنريكي، ميكيل أرتيتا، هانزي فليك، إنزو ماريسكا، روبرتو مارتينيز، أرني سلوت.أفضل مدربة سيدات: سونيا بومباستور، جوناتان خيرالديز، سيب هينيز، رينيه سيلجيرز، سارينا ويجمان.أفضل حارس مرمى رجال: أليسون بيكر، إيميليانو مارتينيز، تيبو كورتوا، جيانلويجي دوناروما، فويتشيك شتشيسني، دافيد رايا، مانويل نوير، يان سومرأفضل حارسة مرمى سيدات: آن كاترين بيرجر، كاتا كول، كريستيان إندلر، هانا هامبتون، آنا مورهاوس، تشياماكا نادوزييه، فالون توليس-جويسأفضل لاعب للرجال: فينيسيوس جونيور (2024)، (2023، 2022)، روبرت ليفاندوفسكي (2021، 2020).أفضل لاعبة للسيدات: أيتانا بونماتي (2024، 2023)، أليكسيا بوتياس (2022، 2021)، لوسي برونز (2020).