لابورتا يعلق على امكانية عودة ميسي الى برشلونة

وكان قد زار مطلع هذا الأسبوع معقل العملاق الكتالوني الذي تتواصل فيه عمليات التجديد والتطوير ما طرح تساؤلات حول عودته للنادي الكتالوني.وكشفت تقارير صحفية إسبانية خلال الأيام الماضية أن بقيادة لم تكن تعرف بزيارة من الأساس وفوجئت بها مثلها مثل الجماهير.وقال لابورتا في تصريحات لصحيفة "ٍسبورت" الكتالونية: "سعدتُ برؤية ميسي يعود إلى ، لكن لا، لم نكن نعلم بقدومه. نحن نحبه. هذا منزله، وهو يعلم ذلك. أعتقد أنه يستحق أفضل وداع في التاريخ.".وتابع: "على الرغم من كل ما حدث مع رحيل ، لا أشعر بأي ندم. برشلونة فوق الجميع. ليس هذا ما أردناه جميعًا، ولكنه لم يكن ممكنًا بقاءه في تلك اللحظة.".ورد رئيس برشلونة بشكل صريح عن سؤال بشأن عودة ميسي إلى قائلاً: "احترامًا لميسي ولاعبينا وأعضائنا، ليس هذا هو الوقت المناسب للتكهن بسيناريوهات غير واقعية.".وأكمل: "من العدل أن يحظى بأعظم تكريم في العالم. بمجرد انتهاء الأعمال، ستصل سعة الملعب إلى 105,000 متفرج، وهذا ما نتمناه.".واختتم: "نعمل على تقديم التكريم الذي يستحقه أفضل لاعب كرة قدم في العالم، وجزء من التكريم منحه التقدير الذي يستحقه".