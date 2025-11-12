لابورتا يعلق على امكانية عودة ميسي الى برشلونة

وكان ليونيل ميسي
قد زار مطلع هذا الأسبوع ملعب كامب نو
معقل العملاق الكتالوني الذي تتواصل فيه عمليات التجديد والتطوير ما طرح تساؤلات حول عودته للنادي الكتالوني.
وكشفت تقارير صحفية إسبانية خلال الأيام الماضية أن إدارة برشلونة
بقيادة لابورتا
لم تكن تعرف بزيارة ميسي
من الأساس وفوجئت بها مثلها مثل الجماهير.
وقال لابورتا في تصريحات لصحيفة "ٍسبورت" الكتالونية: "سعدتُ برؤية ميسي يعود إلى كامب نو
، لكن لا، لم نكن نعلم بقدومه. نحن نحبه. هذا منزله، وهو يعلم ذلك. أعتقد أنه يستحق أفضل وداع في التاريخ.".
وتابع: "على الرغم من كل ما حدث مع رحيل ليو ميسي
، لا أشعر بأي ندم. برشلونة فوق الجميع. ليس هذا ما أردناه جميعًا، ولكنه لم يكن ممكنًا بقاءه في تلك اللحظة.".
ورد رئيس برشلونة بشكل صريح عن سؤال بشأن عودة ميسي إلى النادي الكتالوني
قائلاً: "احترامًا لميسي ولاعبينا وأعضائنا، ليس هذا هو الوقت المناسب للتكهن بسيناريوهات غير واقعية.".
وأكمل: "من العدل أن يحظى ليونيل
بأعظم تكريم في العالم. بمجرد انتهاء الأعمال، ستصل سعة الملعب إلى 105,000 متفرج، وهذا ما نتمناه.".
واختتم: "نعمل على تقديم التكريم الذي يستحقه أفضل لاعب كرة قدم في العالم، وجزء من التكريم منحه التقدير الذي يستحقه".