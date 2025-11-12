Alsumaria Tv
إندريك يقترب من مغادرة صفوف الملكي.. مدريد يفكر بالإعارة

رياضة

2025-11-12 | 08:29
إندريك يقترب من مغادرة صفوف الملكي.. مدريد يفكر بالإعارة
63 شوهد

وافق نادي ريال مدريد على إعارة المهاجم البرازيلي الشاب إندريك إلى ليون الفرنسي، في خطوة تهدف إلى منحه المزيد من فرص اللعب، رغم تواصل مانشستر يونايتد مؤخراً لمحاولة التعاقد معه.

ولم ينجح اللاعب البرازيلي حتى الآن في فرض نفسه ضمن صفوف الفريق الملكي، مما جعل النادي الإسباني يفتح الباب أمام رحيله مؤقتاً لدعم تطوره.
ووفقاً لصحيفة "ميرور" البريطانية، يقترب ريال مدريد من إنهاء صفقة إعارة إندريك إلى ليون، بعد فشله في الحصول على دقائق لعب منتظمة في سانتياجو برنابيو.
واستقدم ريال مدريد اللاعب البرازيلي الشاب في عام 2022 قادماً من بالميراس، لكنه لم ينتقل إلى إسبانيا إلا في عام 2024. وعلى الرغم من تقييمه العالي، كانت فرصه في اللعب محدودة منذ وصوله، وقد طال الحديث عن رحيله لدعم تطوره، مع اهتمام عدد كبير من الأندية الأوروبية بخدماته.
ويبدو أن ليون هو الفائز بسباق التعاقد مع إندريك، حيث تشير التقارير إلى إمكانية إتمام الصفقة في يناير/كانون الثاني المقبل.
ويحتل الفريق الفرنسي حالياً المركز السابع في الدوري الفرنسي تحت قيادة المدرب باولو فونسيكا، الذي يأمل أن يسهم وصول اللاعب في تعزيز موسم الفريق، بحسب تقرير لشبكة "جلوبو سبورت" البرازيلية.
وكانت صحيفة "ميرور" قد كشفت في وقت سابق أن أستون فيلا كان يراقب وضعية إندريك، فيما تغلب ليون على منافسة مانشستر يونايتد، الذي تواصل مع ريال مدريد لمحاولة جلب اللاعب البرازيلي.
