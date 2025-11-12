إندريك يقترب من مغادرة صفوف الملكي.. مدريد يفكر بالإعارة

ولم ينجح اللاعب البرازيلي حتى الآن في فرض نفسه ضمن صفوف الفريق الملكي، مما جعل يفتح الباب أمام رحيله مؤقتاً لدعم تطوره.ووفقاً لصحيفة "ميرور" البريطانية، يقترب من إنهاء صفقة إعارة إندريك إلى ، بعد فشله في الحصول على دقائق لعب منتظمة في برنابيو.واستقدم اللاعب البرازيلي الشاب في عام 2022 قادماً من بالميراس، لكنه لم ينتقل إلى إسبانيا إلا في عام 2024. وعلى الرغم من تقييمه العالي، كانت فرصه في اللعب محدودة منذ وصوله، وقد طال الحديث عن رحيله لدعم تطوره، مع اهتمام عدد كبير من الأندية الأوروبية بخدماته.ويبدو أن ليون هو الفائز بسباق التعاقد مع إندريك، حيث تشير التقارير إلى إمكانية إتمام الصفقة في يناير/كانون الثاني المقبل.ويحتل الفريق الفرنسي حالياً المركز السابع في تحت قيادة المدرب ، الذي يأمل أن يسهم وصول اللاعب في تعزيز موسم الفريق، بحسب تقرير لشبكة "جلوبو سبورت" البرازيلية.وكانت صحيفة "ميرور" قد كشفت في وقت سابق أن كان يراقب وضعية إندريك، فيما تغلب ليون على منافسة ، الذي تواصل مع ريال مدريد لمحاولة جلب اللاعب البرازيلي.