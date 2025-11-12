بين السعودية والإمارات.. ماذا تغير في قائمة المنتخب العراقي؟

وسيتجدد اللقاء بين المنتخبين الإماراتي والعراقي على بعد خمسة أيام، وسيتأهل الفائز من مجموع المباراتين إلى الملحق العالمي المقرر في آذار 2026 بمشاركة منتخب من آسيا وأفريقيا وأوقيانوسيا وأميركا الجنوبية إضافة إلى منتخبين من أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي (كونكاكاف).في الشهر الماضي، فرط المنتخبان في فرصة التأهل المباشر، حيث تعادل المنتخب الإماراتي مع عمان ثم خسر أمام قطر بنتيجة 2-1 بعد مواجهة مثيرة على ستاد جاسم بن حمد، أما المنتخب العراقي ففاز على إندونيسيا 1-0 ثم اكتفى بتعادل سلبي أمام المنتخب السعودي الذي انتزع بطاقة التأهل بعد تساويهما برصيد أربع نقاط، ولكنه تفوق بفارق الأهداف.واختار غراهام أرنولد 25 لاعبًا لقائمة منتخب استعداداً لمواجهة الإمارات، قبل أن يعلن الاتحاد المحلي للعبة عبر حسابه غياب منتظر الماجد بسبب المرض.ويغيب عن العراق أيضًا إبراهيم بايش نجم السعودي ويوسف أمين لاعب أيك لارنكا القبرصي، بسبب الإصابة.كما استبعد المدرب أيضاً المحترف في باختاكور الأوزبكي، والمدافع فرنس بطرس المحترف في بيرسيب الإندونيسي، والمهاجم عمار محسن المحترف في براغي .في المقابل انضم لاعب الهجوم الذي غاب عن المباريات السابقة للإصابة، إلى جانب تأكد جاهزية ، إذ غاب الأخير أيضًا عن مواجهتي إندونيسيا والسعودية رغم وجوده في القائمة.