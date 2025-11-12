ماذا قال رئيس برشلونة على زيارة ميسي لملعب "كامب نو"؟

وودع ميسي ملعب " " باكيا في صيف 2021، حين أجبرت الأزمة المالية على إنهاء حقبة أسطورية امتدت منذ طفولته.وفي خطوة مفاجئة، عاد ميسي برفقة صديقه وزميله في ومنتخب إلى المدينة الكتالونية الأحد الماضي، وحصل "البرغوث" على تصريح خاص لزيارة "كامب نو" الذي يخضع لعملية تجديد شاملة، في أول عودة له إلى الملعب منذ 16 ايار 2021، حين لعب آخر مباراة بقميص البلوغرانا أمام .وخلال تصريحاته لإذاعة "كتالونيا راديو"، قال إنه "لم يكن على علم بنوايا النجم الأرجنتيني"، مؤكدا أنه "لا يندم على رحيل ميسي، حيث أن استمراره مع النادي لم يكن ممكنا".وأعاد لابورتا التأكيد على أن برشلونة أكبر من أي فرد.وقال لابورتا: "رحبت به بشكل جيد. كان اندفاعا عفويا من انتمائه لبرشلونة. لم أكن أعلم (بالزيارة)، لكنه يعتبر هذا بيته".وأضاف: "كان برفقة أصدقائه، يتجول، وقد أنهى لتوه ، فجاء بشكل عفوي. لم أرسل له أي رسالة. العلاقة بيننا سليمة. هو الآن يلعب في ".وأكد "يعلم أنه محبوب ويتم تقديره لما هو عليه، وسيظل دائما مرحبا به. من العدل أن يحصل على أفضل تكريم في العالم. سيكون رائعا أن يكون تكريمه هنا، أمام 105 آلاف مشجع".