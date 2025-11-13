إليك مواعيد مباريات تصفيات كأس العالم 2026 والقنوات الناقلة اليوم

وتتجه الأنظار الليلة إلى قمة فرنسا
وأوكرانيا في تصفيات أوروبا، ومواجهة البرتغال
ضد إيرلندا، بالإضافة إلى صدام
إنجلترا وصربيا، ومباريات حاسمة في إفريقيا وآسيا.
تصفيات كأس العالم (آسيا)
الإمارات × العراق الساعة 8:00 م بتوقيت الإمارات 7:00 م، بتوقيت العراق والسعودية 6:00 م، بتوقيت مصر، القناة الناقلة: beIN Sports 2
تصفيات كأس العالم (أوروبا)
أذربيجان × آيسلندا الساعة 9:00 م بتوقيت الإمارات 8:00 م، بتوقيت السعودية
7:00 م، بتوقيت مصر، beIN Sports 3
فرنسا × أوكرانيا الساعة 11:45 م بتوقيت الإمارات، 10:45 م بتوقيت السعودية، 9:45 م بتوقيت مصر، beIN Sports 1
أرمينيا × هنغاريا الساعة 9:00 م بتوقيت الإمارات، 8:00 م بتوقيت السعودية، 7:00 م بتوقيت مصر، beIN Sports 4
آيرلندا × البرتغال الساعة 11:45 م بتوقيت الإمارات، 10:45 م بتوقيت السعودية، 9:45 م بتوقيت مصر، beIN Sports 5
النرويج
× إستونيا الساعة 9:00 م بتوقيت الإمارات، 8:00 م بتوقيت السعودية، 7:00 م بتوقيت مصر، beIN Sports 1
مولدوفا × إيطاليا
الساعة 11:45 م بتوقيت الإمارات، 10:45 م بتوقيت السعودية، 9:45 م بتوقيت مصر، beIN Sports 4
آندورا × ألبانيا الساعة 11:45 م بتوقيت الإمارات، 10:45 م بتوقيت السعودية، 9:45 م بتوقيت مصر، beIN Sports 6
إنجلترا × صربيا الساعة 11:45 م بتوقيت الإمارات، 10:45 م بتوقيت السعودية، 9:45 م بتوقيت مصر، beIN Sports 3
تصفيات كأس العالم (إفريقيا)
نيجيريا × الغابون الساعة 9:00 م بتوقيت الإمارات، 8:00 م بتوقيت السعودية، 7:00 م بتوقيت مصر، MBC Action
الكاميرون
× الكونغو
الديمقراطية الساعة 11:00 م بتوقيت الإمارات، 10:00 م بتوقيت السعودية، 9:00 م بتوقيت مصر، تطبيق شاهد.
المباريات الودية الدولية
الجزائر × زيمبابوي الساعة 6:30 م بتوقيت الإمارات، 5:30 م بتوقيت السعودية، 4:30 م بتوقيت مصر.
إيران
× الرأس الأخضر
الساعة 7:00 م بتوقيت الإمارات، 6:00 م بتوقيت السعودية، 5:00 م بتوقيت مصر.