إليك مواعيد مباريات تصفيات كأس العالم 2026 والقنوات الناقلة اليوم

وتتجه الأنظار الليلة إلى قمة وأوكرانيا في تصفيات أوروبا، ومواجهة ضد إيرلندا، بالإضافة إلى إنجلترا وصربيا، ومباريات حاسمة في إفريقيا وآسيا.أذربيجان × آيسلندا الساعة 9:00 م بتوقيت الإمارات 8:00 م، بتوقيت 7:00 م، بتوقيت مصر، beIN Sports 3فرنسا × أوكرانيا الساعة 11:45 م بتوقيت الإمارات، 10:45 م بتوقيت السعودية، 9:45 م بتوقيت مصر، beIN Sports 1أرمينيا × هنغاريا الساعة 9:00 م بتوقيت الإمارات، 8:00 م بتوقيت السعودية، 7:00 م بتوقيت مصر، beIN Sports 4آيرلندا × البرتغال الساعة 11:45 م بتوقيت الإمارات، 10:45 م بتوقيت السعودية، 9:45 م بتوقيت مصر، beIN Sports 5× إستونيا الساعة 9:00 م بتوقيت الإمارات، 8:00 م بتوقيت السعودية، 7:00 م بتوقيت مصر، beIN Sports 1مولدوفا × الساعة 11:45 م بتوقيت الإمارات، 10:45 م بتوقيت السعودية، 9:45 م بتوقيت مصر، beIN Sports 4آندورا × ألبانيا الساعة 11:45 م بتوقيت الإمارات، 10:45 م بتوقيت السعودية، 9:45 م بتوقيت مصر، beIN Sports 6إنجلترا × صربيا الساعة 11:45 م بتوقيت الإمارات، 10:45 م بتوقيت السعودية، 9:45 م بتوقيت مصر، beIN Sports 3نيجيريا × الغابون الساعة 9:00 م بتوقيت الإمارات، 8:00 م بتوقيت السعودية، 7:00 م بتوقيت مصر، MBC Action× الديمقراطية الساعة 11:00 م بتوقيت الإمارات، 10:00 م بتوقيت السعودية، 9:00 م بتوقيت مصر، تطبيق شاهد.الجزائر × زيمبابوي الساعة 6:30 م بتوقيت الإمارات، 5:30 م بتوقيت السعودية، 4:30 م بتوقيت مصر.× الساعة 7:00 م بتوقيت الإمارات، 6:00 م بتوقيت السعودية، 5:00 م بتوقيت مصر.