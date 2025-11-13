Alsumaria Tv
البيت الأبيض يكشف حقيقة إنشاء قاعدة عسكرية قرب غزة
التشكيلة المتوقعة لمنتخب العراق في مواجهة الإمارات

رياضة

2025-11-13 | 07:25
التشكيلة المتوقعة لمنتخب العراق في مواجهة الإمارات
215 شوهد

السومرية نيوز – رياضة

يواجه منتخب العراق نظيره الإماراتي مساء اليوم الخميس، في ملحق التصفيات الآسيوية الحاسمة المؤهلة إلى الملحق العالمي، المؤهل بدوره إلى كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وسيواجه منتخب العراق اليوم مضيفه المنتخب الأبيض على استاد محمد بن زايد في أبو ظبي، في لقاء مرتقب من المتوقع أن يشهد حضورًا جماهيريًا غفيرًا، وسيديره الحكم الأسترالي شون إيفانز.

وخلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق المباراة، أكد مدرب منتخب العراق غراهام أرنولد أنه درس منافسه الإماراتي جيدًا خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، وعلى مستوى اللاعبين وخطط الجهاز الفني.

وقال لاعب العراق السابق بسام رؤوف، إن "مدرب أسود الرافدين من المتوقع أن يدخل المباراة بخطة لعب 4-5-1، إذ سيعتمد في مركز حراسة المرمى على الحارس جلال حسن، إذ من المتوقع أن يجدد الثقة بحارس الزوراء، كونه قائد الفريق ويمر بفترة مميزة على مستوى فريقه والمنتخب العراقي، خصوصًا وأن الحارس لم يتلق أي هدف في الملحق أمام إندونيسيا والسعودية".

وأضاف: "في خط الدفاع، من المتوقع أيضًا ووفق الجاهزية، أن يلعب أرنولد بثنائي قلب الدفاع زيد تحسين ومناف يونس، لاسيما وأن هذا الثنائي قدما معًا مستويات مميزة في مواجهة إندونيسيا بالملحق الآسيوي، ولولا تعرض زيد تحسين للطرد أمام إندونيسيا، لكان قد شارك أمام السعودية، لهذا كان عمل الثنائي كبيرًا وسيعتمد عليهما المدرب مجددًا، خصوصا مع إصابة اللاعب ريبين سولاقا".

وتابع رؤوف: "في مركز الظهير الأيمن، من المتوقع أن يبدأ الأسترالي المباراة بمحترف بوغون شتشين البولندي حسين علي، كونه يحظى بثقة المدرب، خصوصًا وأن اللاعب شارك في أغلب مباريات فريقه بالدوري البولندي، وفي مركز الظهير الأيسر من المتوقع أن يعتمد أرنولد على مدافع الشرطة أحمد يحيى، إذ أظهر جاهزية كبيرة وستكون له الأفضلية على ميرخاس دوسكي".

وبين بالقول: "في خط الوسط، من المتوقع أن يعتمد غراهام أرنولد على لاعب كاراكوفا البولندي أمير العماري، وإلى جانبه لاعب زاخو أسامة رشيد، إذ سيعول أرنولد على الانسجام بينهما لغلق المساحات في منطقة الفريق العراقي، مع إمكانية إشراك محترف أوتريخت زيدان إقبال وأيضًا لاعب ساربسبورغ النرويجي إيمار شير لعدة دقائق، خصوصًا وأن الثنائي يمتلكان تمريرات قصيرة مميزة".

وتابع قائلًا: "أمام هذا الثنائي، من المتوقع أن يعتمد المدرب غراهام أرنولد على لاعب الزوراء حسن عبد الكريم ولاعب سترومسغودست النرويجي ماركو فرج، ولاعب آرهوس الدنماركي كيفن يعقوب، الذي سيحظى بأريحية أكبر في التحرك خلف المهاجمين، مع إمكانية الزج بلاعب فريق النجمة علي جاسم في الشوط الثاني، ولاعب الشرطة حسين علي الذي يمتلك بدوره العديد من الحلول التكتيكية".

وأتم حديثه قائلًا: "في خط الهجوم، من المتوقع أن يعتمد أرنولد على مهاجم فريق دبا الفجيرة مهند علي (ميمي)، كونه الأكثر جاهزية، وأيضًا لمستوياته المتميزة في الدوري الإماراتي للمحترفين، فيما سيكون على الدكة كل من مهاجم الكرمة أيمن حسين ومهاجم لوتون تاون الإنجليزي علي الحمادي، اللذين لم يصلا بعد إلى الجاهزية المطلوبة، بعد تعرضهما للإصابة في وقت سابق قبل الالتحاق بالفريق العراقي".

وكان الاتحاد العراقي لكرة القدم قد أعلن في وقت سابق من اليوم استدعاء مدافع فريق دهوك سعد ناطق بدلًا من مدافع بورت التايلاندي ريبين سولاقا، بعد تعرض الأخير للإصابة في التدريبات.
 
المصدر: winwin
الإيطالي مانشيني مدربا للسد القطري
08:51 | 2025-11-13
الكرخ يواجه الحدود اليوم في مواجهة نارية بكأس العراق اليوم
05:28 | 2025-11-13
05:28 | 2025-11-13
إليك مواعيد مباريات تصفيات كأس العالم 2026 والقنوات الناقلة اليوم
04:23 | 2025-11-13
04:23 | 2025-11-13
العراقي إياد البدر يتأهل لنهائي المواي تاي بدورة التضامن الإسلامي بالرياض
03:45 | 2025-11-13
03:45 | 2025-11-13
سولاقا يترك التدريبات مصابا وأرنولد يعلن البديل فورا
03:16 | 2025-11-13
03:16 | 2025-11-13
الأسود يستعدون للمعركة.. تفاصيل كاملة عن مواجهة العراق والإمارات
02:38 | 2025-11-13
02:38 | 2025-11-13
عطلة في هذه المحافظات غدا
28.4%
09:12 | 2025-11-12
عطلة في هذه المحافظات غدا
09:12 | 2025-11-12
"وزير القائد" ينشر عتابا من السيد الصدر للشيخ عبد المهدي الكربلائي-عاجل
03:38 | 2025-11-12
18.62%
03:38 | 2025-11-12
"وزير القائد" ينشر عتابا من السيد الصدر للشيخ عبد المهدي الكربلائي-عاجل
03:38 | 2025-11-12
03:38 | 2025-11-12
بينها بغداد.. المحافظات التي قررت تعطيل الدوام الرسمي الخميس
15:50 | 2025-11-12
16.32%
15:50 | 2025-11-12
بينها بغداد.. المحافظات التي قررت تعطيل الدوام الرسمي الخميس
15:50 | 2025-11-12
15:50 | 2025-11-12
البنك المركزي يصدر توضيحاً بشأن تخفيض سعر صرف الدينار مقابل الدولار
13:21 | 2025-11-11
15.19%
13:21 | 2025-11-11
البنك المركزي يصدر توضيحاً بشأن تخفيض سعر صرف الدينار مقابل الدولار
13:21 | 2025-11-11
13:21 | 2025-11-11
أمطار وحالوب في هذه المناطق بالعراق
10.88%
08:38 | 2025-11-12
أمطار وحالوب في هذه المناطق بالعراق
08:38 | 2025-11-12
السومرية نيوز تنشر أصوات المرشحين في الانتخابات.. السوداني يتصدر بغداد
14:18 | 2025-11-12
10.59%
14:18 | 2025-11-12
السومرية نيوز تنشر أصوات المرشحين في الانتخابات.. السوداني يتصدر بغداد
14:18 | 2025-11-12
14:18 | 2025-11-12
أربيل.. أنصار مرشح يغلقون طريقا عاما لعدم فوزه بالانتخابات (فيديو)
04:09 | 2025-11-13
Play
أربيل.. أنصار مرشح يغلقون طريقا عاما لعدم فوزه بالانتخابات (فيديو)
04:09 | 2025-11-13
السوداني يزور الإمامين الكاظمين والإمام أبي حنيفة النعمان
16:57 | 2025-11-12
Play
السوداني يزور الإمامين الكاظمين والإمام أبي حنيفة النعمان
16:57 | 2025-11-12
داخل مرقد الإمام الحسين.. الشيخ الكربلائي يلتقي نجل السيد السيستاني
13:23 | 2025-11-12
Play
داخل مرقد الإمام الحسين.. الشيخ الكربلائي يلتقي نجل السيد السيستاني
13:23 | 2025-11-12
ترامب يرش العطر على الشرع والأخير يرد عليه بـ3 هدايا (فيديو)
06:52 | 2025-11-12
Play
ترامب يرش العطر على الشرع والأخير يرد عليه بـ3 هدايا (فيديو)
06:52 | 2025-11-12
قبل تسليمها.. منتسبون يعيدون ترميم مدرسة متهالكة في نينوى
06:40 | 2025-11-12
Play
قبل تسليمها.. منتسبون يعيدون ترميم مدرسة متهالكة في نينوى
06:40 | 2025-11-12
رغم التحذيرات.. جماهير مرشح في الأنبار يفتحون جبهة نارية بمناسبة فوزه (فيديو)
02:55 | 2025-11-12
Play
رغم التحذيرات.. جماهير مرشح في الأنبار يفتحون جبهة نارية بمناسبة فوزه (فيديو)
02:55 | 2025-11-12
"النقيب حسن".. الكشف عن "ضابط روبوت" قاد منظومة تأمين الانتخابات العراقية
00:47 | 2025-11-12
Play
"النقيب حسن".. الكشف عن "ضابط روبوت" قاد منظومة تأمين الانتخابات العراقية
00:47 | 2025-11-12
البصرة.. تجدد نزاع عشائري في الخصيب (فيديو)
14:18 | 2025-11-11
Play
البصرة.. تجدد نزاع عشائري في الخصيب (فيديو)
14:18 | 2025-11-11
السامرائي يدعو القوى السياسية الى الوفاء بالوعود التي قدمتها للناس
13:00 | 2025-11-11
Play
السامرائي يدعو القوى السياسية الى الوفاء بالوعود التي قدمتها للناس
13:00 | 2025-11-11
بعد صخب الشعارات وصور المرشحين.. بغداد تخلع ثوب الانتخابات وتستعيد ملامحها المرهقة
11:14 | 2025-11-11
Play
بعد صخب الشعارات وصور المرشحين.. بغداد تخلع ثوب الانتخابات وتستعيد ملامحها المرهقة
11:14 | 2025-11-11
