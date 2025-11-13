التشكيلة المتوقعة لمنتخب العراق في مواجهة الإمارات

وسيواجه منتخب اليوم مضيفه المنتخب الأبيض على استاد في ، في لقاء مرتقب من المتوقع أن يشهد حضورًا جماهيريًا غفيرًا، وسيديره الحكم شون إيفانز.وخلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق المباراة، أكد مدرب منتخب العراق غراهام أرنولد أنه درس منافسه الإماراتي جيدًا خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، وعلى مستوى اللاعبين وخطط الجهاز الفني.وقال لاعب العراق السابق بسام رؤوف، إن "مدرب من المتوقع أن يدخل المباراة بخطة لعب 4-5-1، إذ سيعتمد في مركز حراسة المرمى على الحارس جلال حسن، إذ من المتوقع أن يجدد الثقة بحارس ، كونه قائد الفريق ويمر بفترة مميزة على مستوى فريقه والمنتخب العراقي، خصوصًا وأن الحارس لم يتلق أي هدف في الملحق أمام إندونيسيا والسعودية".وأضاف: "في خط الدفاع، من المتوقع أيضًا ووفق الجاهزية، أن يلعب أرنولد بثنائي قلب الدفاع زيد تحسين ومناف يونس، لاسيما وأن هذا الثنائي قدما معًا مستويات مميزة في مواجهة إندونيسيا بالملحق الآسيوي، ولولا تعرض زيد تحسين للطرد أمام إندونيسيا، لكان قد شارك أمام ، لهذا كان عمل الثنائي كبيرًا وسيعتمد عليهما المدرب مجددًا، خصوصا مع إصابة اللاعب ريبين سولاقا".وتابع رؤوف: "في مركز الظهير الأيمن، من المتوقع أن يبدأ الأسترالي المباراة بمحترف بوغون شتشين البولندي حسين علي، كونه يحظى بثقة المدرب، خصوصًا وأن اللاعب شارك في أغلب مباريات فريقه بالدوري البولندي، وفي مركز الظهير الأيسر من المتوقع أن يعتمد أرنولد على مدافع الشرطة أحمد يحيى، إذ أظهر جاهزية كبيرة وستكون له الأفضلية على ميرخاس دوسكي".وبين بالقول: "في خط الوسط، من المتوقع أن يعتمد غراهام أرنولد على لاعب كاراكوفا البولندي أمير العماري، وإلى جانبه لاعب زاخو أسامة رشيد، إذ سيعول أرنولد على الانسجام بينهما لغلق المساحات في منطقة الفريق العراقي، مع إمكانية إشراك محترف أوتريخت إقبال وأيضًا لاعب ساربسبورغ النرويجي إيمار شير لعدة دقائق، خصوصًا وأن الثنائي يمتلكان تمريرات قصيرة مميزة".وتابع قائلًا: "أمام هذا الثنائي، من المتوقع أن يعتمد المدرب غراهام أرنولد على لاعب الزوراء حسن ولاعب سترومسغودست النرويجي ماركو فرج، ولاعب آرهوس الدنماركي كيفن يعقوب، الذي سيحظى بأريحية أكبر في التحرك خلف المهاجمين، مع إمكانية الزج بلاعب فريق النجمة في الشوط الثاني، ولاعب الشرطة حسين علي الذي يمتلك بدوره العديد من الحلول التكتيكية".وأتم حديثه قائلًا: "في خط الهجوم، من المتوقع أن يعتمد أرنولد على مهاجم فريق دبا الفجيرة (ميمي)، كونه الأكثر جاهزية، وأيضًا لمستوياته المتميزة في الدوري الإماراتي للمحترفين، فيما سيكون على الدكة كل من مهاجم ومهاجم لوتون تاون الإنجليزي علي الحمادي، اللذين لم يصلا بعد إلى الجاهزية المطلوبة، بعد تعرضهما للإصابة في وقت سابق قبل الالتحاق بالفريق العراقي".وكان قد أعلن في وقت سابق من اليوم استدعاء مدافع فريق دهوك سعد ناطق بدلًا من مدافع بورت التايلاندي ريبين سولاقا، بعد تعرض الأخير للإصابة في التدريبات.