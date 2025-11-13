جائزة بوشكاش.. لاعب عربي ينافس لامين جمال وديكلان رايس

ونشر "الفيفا
" عبر موقعه الرسمي الأهداف المرشحة لنيل جائزة
"بوشكاش" لأفضل هدف في عام 2025، حيث تضمنت 11 هدفا.
ومن بين الأهداف المرشحة لجائزة الهدف الأجمل، يبرز هدف عمرو ناصر الذي أحرزه في شباك الأهلي
يوم 17 أبريل الماضي، بحركة أكروباتية استثنائية أذهلت الجماهير والمحللين على السواء.
كما شهدت الترشيحات هدف ديكلان رايس نجم أرسنال
الإنجليزي في شباك ريال مدريد
الإسباني من ضربة حرة مباشرة رائعة هزت شباك الحارس البلجيكي تيبو كورتوا
للمرة الثانية بنفس الطريقة، بعدما كان رايس قد سجل الهدف الأول في المباراة التي انتهت بفوز الفريق الإنجليزي 3-0 في ذهاب دور الثمانية بدوري أبطال أوروبا في أبريل الماضي أيضا.
وتواجد جناح برشلونة النجم الإسباني لامين جمال بهدفه المميز في شباك إسبانيول ببطولة الدوري في مايو الماضي، بعدما سدد كرة قوية بقدمه اليسرى ليهز شباك المنافس.
وفي باقي المرشحين، ظهر اسم أليساندرو ديولا لاعب كالياري الإيطالي الذي سجل هدفا رائعا لفريقه في شباك فينسيا في مايو الماضي، وأليراندو لاعب فيتوريا في شباك كروزيرو بالدوري البرازيلي في أغسطس الماضي، والمكسيكي بيدرو دي لافيغا لاعب كروز أزول في شباك سياتل ساوندرز ببطولة أبطال أمريكا
الشمالية في يوليو الماضي.
وترشح هدف الأرجنتيني سانتياغو مونتيل لاعب إندبيندينتي في شباك ريفادافيا في مايو الماضي للجائزة، إلى جانب هدف كارلوس
أورانتيا لاعب كويريتارو في شباك أطلس بالدوري المكسيكي في أبريل الماضي، والهدف الذي سجله لوكاس
ريبيرو، لاعب صن داونز الجنوب إفريقي، في شباك بوروسيا دورتموند
الألماني بكأس العالم للأندية في يونيو الماضي، ورزقي ريدهو لاعب بيرسيجا جاكرتا في شباك أريما بالدوري الإندونيسي في سبتمبر الماضي، وهدف كيفن رودريغيز لاعب قاسم باشا في شباك ريزه سبور بالدوري التركي في فبراير الماضي.