جائزة بوشكاش.. لاعب عربي ينافس لامين جمال وديكلان رايس

ونشر " " عبر موقعه الرسمي الأهداف المرشحة لنيل "بوشكاش" لأفضل هدف في عام 2025، حيث تضمنت 11 هدفا.ومن بين الأهداف المرشحة لجائزة الهدف الأجمل، يبرز هدف عمرو ناصر الذي أحرزه في شباك يوم 17 أبريل الماضي، بحركة أكروباتية استثنائية أذهلت الجماهير والمحللين على السواء.كما شهدت الترشيحات هدف ديكلان رايس نجم الإنجليزي في شباك الإسباني من ضربة حرة مباشرة رائعة هزت شباك الحارس البلجيكي للمرة الثانية بنفس الطريقة، بعدما كان رايس قد سجل الهدف الأول في المباراة التي انتهت بفوز الفريق الإنجليزي 3-0 في ذهاب دور الثمانية بدوري أبطال أوروبا في أبريل الماضي أيضا.وتواجد جناح برشلونة النجم الإسباني لامين جمال بهدفه المميز في شباك إسبانيول ببطولة الدوري في مايو الماضي، بعدما سدد كرة قوية بقدمه اليسرى ليهز شباك المنافس.وفي باقي المرشحين، ظهر اسم أليساندرو ديولا لاعب كالياري الإيطالي الذي سجل هدفا رائعا لفريقه في شباك فينسيا في مايو الماضي، وأليراندو لاعب فيتوريا في شباك كروزيرو بالدوري البرازيلي في أغسطس الماضي، والمكسيكي بيدرو دي لافيغا لاعب كروز أزول في شباك سياتل ساوندرز ببطولة أبطال الشمالية في يوليو الماضي.وترشح هدف الأرجنتيني سانتياغو مونتيل لاعب إندبيندينتي في شباك ريفادافيا في مايو الماضي للجائزة، إلى جانب هدف أورانتيا لاعب كويريتارو في شباك أطلس بالدوري المكسيكي في أبريل الماضي، والهدف الذي سجله ريبيرو، لاعب صن داونز الجنوب إفريقي، في شباك الألماني بكأس العالم للأندية في يونيو الماضي، ورزقي ريدهو لاعب بيرسيجا جاكرتا في شباك أريما بالدوري الإندونيسي في سبتمبر الماضي، وهدف كيفن رودريغيز لاعب قاسم باشا في شباك ريزه سبور بالدوري التركي في فبراير الماضي.