Alsumaria Tv
Alsumaria TV
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
برباعية في أوكرانيا.. فرنسا تصعد لكأس العالم 2026
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الصفحة الرئيسية
جدول البرامج
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

جائزة بوشكاش.. لاعب عربي ينافس لامين جمال وديكلان رايس

رياضة

2025-11-13 | 15:11
جائزة بوشكاش.. لاعب عربي ينافس لامين جمال وديكلان رايس
المصدر:
روسيا اليوم
112 شوهد

شهدت ترشيحات الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لجائزة "بوشكاش" لأفضل هدف في عام 2025 تواجد الهدف الذي سجله المصري عمرو ناصر، لاعب فاركو، في شباك الأهلي في بطولة كأس عاصمة مصر.

ونشر "الفيفا" عبر موقعه الرسمي الأهداف المرشحة لنيل جائزة "بوشكاش" لأفضل هدف في عام 2025، حيث تضمنت 11 هدفا.

ومن بين الأهداف المرشحة لجائزة الهدف الأجمل، يبرز هدف عمرو ناصر الذي أحرزه في شباك الأهلي يوم 17 أبريل الماضي، بحركة أكروباتية استثنائية أذهلت الجماهير والمحللين على السواء.

كما شهدت الترشيحات هدف ديكلان رايس نجم أرسنال الإنجليزي في شباك ريال مدريد الإسباني من ضربة حرة مباشرة رائعة هزت شباك الحارس البلجيكي تيبو كورتوا للمرة الثانية بنفس الطريقة، بعدما كان رايس قد سجل الهدف الأول في المباراة التي انتهت بفوز الفريق الإنجليزي 3-0 في ذهاب دور الثمانية بدوري أبطال أوروبا في أبريل الماضي أيضا.

وتواجد جناح برشلونة النجم الإسباني لامين جمال بهدفه المميز في شباك إسبانيول ببطولة الدوري في مايو الماضي، بعدما سدد كرة قوية بقدمه اليسرى ليهز شباك المنافس.

وفي باقي المرشحين، ظهر اسم أليساندرو ديولا لاعب كالياري الإيطالي الذي سجل هدفا رائعا لفريقه في شباك فينسيا في مايو الماضي، وأليراندو لاعب فيتوريا في شباك كروزيرو بالدوري البرازيلي في أغسطس الماضي، والمكسيكي بيدرو دي لافيغا لاعب كروز أزول في شباك سياتل ساوندرز ببطولة أبطال أمريكا الشمالية في يوليو الماضي.

وترشح هدف الأرجنتيني سانتياغو مونتيل لاعب إندبيندينتي في شباك ريفادافيا في مايو الماضي للجائزة، إلى جانب هدف كارلوس أورانتيا لاعب كويريتارو في شباك أطلس بالدوري المكسيكي في أبريل الماضي، والهدف الذي سجله لوكاس ريبيرو، لاعب صن داونز الجنوب إفريقي، في شباك بوروسيا دورتموند الألماني بكأس العالم للأندية في يونيو الماضي، ورزقي ريدهو لاعب بيرسيجا جاكرتا في شباك أريما بالدوري الإندونيسي في سبتمبر الماضي، وهدف كيفن رودريغيز لاعب قاسم باشا في شباك ريزه سبور بالدوري التركي في فبراير الماضي.
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
>> تابع قناة السومرية على منصةْX
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
السومرية - أخبار العراق
Messenger
print
Alsumaria Tv
اخترنا لك
برباعية في أوكرانيا.. فرنسا تصعد لكأس العالم 2026
17:38 | 2025-11-13
أول تعليق لمدرب المنتخب العراقي بعد التعادل أمام الإمارات
14:04 | 2025-11-13
التعادل يحسم لقاء العراق والإمارات في أبو ظبي.. والانظار نحو البصرة
12:58 | 2025-11-13
انطلاق مواجهة الحسم بين العراق والإمارات في ملحق المونديال الآسيوي
11:00 | 2025-11-13
تشكيلة منتخبنا الوطني الرسمية لمباراته أمام الإمارات في الملحق الآسيوي
09:41 | 2025-11-13
تركيا.. فضيحة "مراهنات" تتسبب بإيقاف 102 من لاعبي كرة القدم
09:37 | 2025-11-13
عطلة في هذه المحافظات غدا
29.68%
09:12 | 2025-11-12
عطلة في هذه المحافظات غدا
09:12 | 2025-11-12
&quot;وزير القائد&quot; ينشر عتابا من السيد الصدر للشيخ عبد المهدي الكربلائي-عاجل
19.66%
03:38 | 2025-11-12
"وزير القائد" ينشر عتابا من السيد الصدر للشيخ عبد المهدي الكربلائي-عاجل
03:38 | 2025-11-12
بينها بغداد.. المحافظات التي قررت تعطيل الدوام الرسمي الخميس
18.11%
15:50 | 2025-11-12
بينها بغداد.. المحافظات التي قررت تعطيل الدوام الرسمي الخميس
15:50 | 2025-11-12
السومرية نيوز تنشر أصوات المرشحين في الانتخابات.. السوداني يتصدر بغداد
12.16%
14:18 | 2025-11-12
السومرية نيوز تنشر أصوات المرشحين في الانتخابات.. السوداني يتصدر بغداد
14:18 | 2025-11-12
أمطار وحالوب في هذه المناطق بالعراق
12.05%
08:38 | 2025-11-12
أمطار وحالوب في هذه المناطق بالعراق
08:38 | 2025-11-12
المرشحون الذين حصلوا على صوت واحد فقط خلال الانتخابات
8.35%
04:45 | 2025-11-13
المرشحون الذين حصلوا على صوت واحد فقط خلال الانتخابات
04:45 | 2025-11-13
المزيد
أشارك
أشارك
لا أشارك
لا أشارك
غير مهتم
غير مهتم
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.

فيديوهات

أربيل.. أنصار مرشح يغلقون طريقا عاما لعدم فوزه بالانتخابات (فيديو)
Play
أربيل.. أنصار مرشح يغلقون طريقا عاما لعدم فوزه بالانتخابات (فيديو)
04:09 | 2025-11-13
السوداني يزور الإمامين الكاظمين والإمام أبي حنيفة النعمان
Play
السوداني يزور الإمامين الكاظمين والإمام أبي حنيفة النعمان
16:57 | 2025-11-12
داخل مرقد الإمام الحسين.. الشيخ الكربلائي يلتقي نجل السيد السيستاني
Play
داخل مرقد الإمام الحسين.. الشيخ الكربلائي يلتقي نجل السيد السيستاني
13:23 | 2025-11-12
ترامب يرش العطر على الشرع والأخير يرد عليه بـ3 هدايا (فيديو)
Play
ترامب يرش العطر على الشرع والأخير يرد عليه بـ3 هدايا (فيديو)
06:52 | 2025-11-12
قبل تسليمها.. منتسبون يعيدون ترميم مدرسة متهالكة في نينوى
Play
قبل تسليمها.. منتسبون يعيدون ترميم مدرسة متهالكة في نينوى
06:40 | 2025-11-12
رغم التحذيرات.. جماهير مرشح في الأنبار يفتحون جبهة نارية بمناسبة فوزه (فيديو)
Play
رغم التحذيرات.. جماهير مرشح في الأنبار يفتحون جبهة نارية بمناسبة فوزه (فيديو)
02:55 | 2025-11-12
"النقيب حسن".. الكشف عن "ضابط روبوت" قاد منظومة تأمين الانتخابات العراقية
Play
"النقيب حسن".. الكشف عن "ضابط روبوت" قاد منظومة تأمين الانتخابات العراقية
00:47 | 2025-11-12
البصرة.. تجدد نزاع عشائري في الخصيب (فيديو)
Play
البصرة.. تجدد نزاع عشائري في الخصيب (فيديو)
14:18 | 2025-11-11
السامرائي يدعو القوى السياسية الى الوفاء بالوعود التي قدمتها للناس
Play
السامرائي يدعو القوى السياسية الى الوفاء بالوعود التي قدمتها للناس
13:00 | 2025-11-11
بعد صخب الشعارات وصور المرشحين.. بغداد تخلع ثوب الانتخابات وتستعيد ملامحها المرهقة
Play
بعد صخب الشعارات وصور المرشحين.. بغداد تخلع ثوب الانتخابات وتستعيد ملامحها المرهقة
11:14 | 2025-11-11
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Android
Apple
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.