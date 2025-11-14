سخرية من الجماهير.. ما قصة طرد رونالدو في مباراة البرتغال وأيرلندا؟

وفشل "صاروخ ماديرا
" في ترك أي بصمة إيجابية على مدار المباراة، قبل أن يغادر أرضية الملعب مطروداً بعد العودة إلى تقنية حكم الفيديو المساعد (VAR).
شهدت الدقيقة (61) من عمر المباراة لحظة نادرة واستثنائية لمسيرة كريستيانو رونالدو
الدولية مع حامل لقب دوري الأمم
الأوروبية، بعد أن تلقى بطاقة حمراء مباشرة إثر تدخل عنيف على أحد مدافعي أيرلندا
الشمالية.
وعاد حكم الساحة إلى شاشة تقنية الفيديو لمراجعة اللعبة، قبل أن يتبين اعتداء رونالدو على أحد لاعبي أصحاب الأرض، ليغادر مطروداً وسط صافرات استهجان وسخرية كبيرة من جانب الجماهير الأيرلندية.
وفور طرده توجه كريستيانو
رونالدو إلى مقاعد بدلاء منتخب أيرلندا الشمالية، وتبادل أطراف الحديث عن بعض عناصر الجهاز الفني قبل أن يصافح المدرب ويغادر فوراً إلى غرفة
خلع الملابس، فيما استمرت الجماهير في السخرية منه.
وبالعودة إلى موقع "ترانسفير ماركت" العالمي المختص في الأرقام والإحصاءات، تبين أن رونالدو تلقى أول بطاقة حمراء في تاريخه على المستوى الدولي بعد 226 مباراة على كافة الأصعدة بقميص "برازيل أوروبا".
وأوضح المصدر أن رونالدو الذي يحتفل في فبراير/ شباط المقبل بعيد ميلاده الـ41، تلقى إجمالاً 32 بطاقة صفراء فقط ولم يتعرض لأي طرد خلال 225 مباراة دولية سابقاً مع منتخبه الوطني، قبل إقصائه من أرضية الملعب أمام أيرلندا الشمالية في أمسية الخميس.
ويحلم "الدون" بالمضي قدماً نحو تحقيق حلمه والتتويج بلقب كأس العالم
2026 للمرة الأولى في تاريخ بلاده على الإطلاق، بعد سلسلة من الإخفاقات خلال نسخ أعوام 2006 و2010 و2014 و2018 و2022.
وأكد قائد النصر السعودي
مؤخراً أن النسخة المقبلة من كأس العالم ستكون الأخيرة له بشكل حتمي بقميص منتخب البرتغال
، لافتاً إلى أنه على الأرجح سيتخذ قراراً بالاعتزال النهائي في غضون عام أو عامين على الأكثر.