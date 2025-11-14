سخرية من الجماهير.. ما قصة طرد رونالدو في مباراة البرتغال وأيرلندا؟

– رياضة



تلقى النجم بطاقة حمراء خلال مباراة منتخب بلاده أمام منتخب مساء يوم الخميس، ضمن التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى نهائيات 2026 المقررة صيف العام المقبل.

وتأخر منتخب "البحارة" بهدفين خلال شوط المباراة الأول سجلهما اللاعب تروي باروت في الدقيقتين (17 و45) من عمر المباراة، قبل أن تزداد الأمور سوءاً على رفاق بسبب طرد الأخير.

وفشل "صاروخ " في ترك أي بصمة إيجابية على مدار المباراة، قبل أن يغادر أرضية الملعب مطروداً بعد العودة إلى تقنية حكم الفيديو المساعد (VAR).



شهدت الدقيقة (61) من عمر المباراة لحظة نادرة واستثنائية لمسيرة الدولية مع حامل لقب الأوروبية، بعد أن تلقى بطاقة حمراء مباشرة إثر تدخل عنيف على أحد مدافعي الشمالية.



وعاد حكم الساحة إلى شاشة تقنية الفيديو لمراجعة اللعبة، قبل أن يتبين اعتداء رونالدو على أحد لاعبي أصحاب الأرض، ليغادر مطروداً وسط صافرات استهجان وسخرية كبيرة من جانب الجماهير الأيرلندية.



وفور طرده توجه رونالدو إلى مقاعد بدلاء منتخب أيرلندا الشمالية، وتبادل أطراف الحديث عن بعض عناصر الجهاز الفني قبل أن يصافح المدرب ويغادر فوراً إلى خلع الملابس، فيما استمرت الجماهير في السخرية منه.



وبالعودة إلى موقع "ترانسفير ماركت" العالمي المختص في الأرقام والإحصاءات، تبين أن رونالدو تلقى أول بطاقة حمراء في تاريخه على المستوى الدولي بعد 226 مباراة على كافة الأصعدة بقميص "برازيل أوروبا".



وأوضح المصدر أن رونالدو الذي يحتفل في فبراير/ شباط المقبل بعيد ميلاده الـ41، تلقى إجمالاً 32 بطاقة صفراء فقط ولم يتعرض لأي طرد خلال 225 مباراة دولية سابقاً مع منتخبه الوطني، قبل إقصائه من أرضية الملعب أمام أيرلندا الشمالية في أمسية الخميس.



ويحلم "الدون" بالمضي قدماً نحو تحقيق حلمه والتتويج بلقب 2026 للمرة الأولى في تاريخ بلاده على الإطلاق، بعد سلسلة من الإخفاقات خلال نسخ أعوام 2006 و2010 و2014 و2018 و2022.



وأكد قائد مؤخراً أن النسخة المقبلة من كأس العالم ستكون الأخيرة له بشكل حتمي بقميص منتخب ، لافتاً إلى أنه على الأرجح سيتخذ قراراً بالاعتزال النهائي في غضون عام أو عامين على الأكثر.