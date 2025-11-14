Alsumaria Tv
البث المباشر
برباعية في أوكرانيا.. فرنسا تصعد لكأس العالم 2026
اليوم.. منتخب اليد يلاقي السعودية في بطولة التضامن الإسلامي

رياضة

2025-11-14 | 03:14
اليوم.. منتخب اليد يلاقي السعودية في بطولة التضامن الإسلامي
30 شوهد

السومرية نيوز – رياضة

يخوض المنتخب الوطني لكرة اليد مباراته الأولى في بطولة التضامن الإسلامي، اليوم الجمعة، أمام نظيره السعودي مستضيف البطولة ضمن منافسات المجموعة الثانية.

وذكر بيان لاتحاد اللعبة، أن "منتخبنا الوطني بكرة اليد سيلاقي اليوم الجمعة نظيره السعودي لحساب المجموعة الثانية من بطولة التضامن الإسلامي المقامة في المملكة العربية السعودية".

وأضاف البيان أن "المباراة ستقام عند الساعة الرابعة عصراً بتوقيت بغداد وفي الصالة الرياضية بالمجمع الأولمبي".
حريق قرب مخازن مفوضية الانتخابات في النجف (فيديو)
Play
حريق قرب مخازن مفوضية الانتخابات في النجف (فيديو)
04:10 | 2025-11-14
البصرة.. سوء الأحوال الجوية يخرج 15 محطة كهرباء عن العمل وتصادم جماعي للعجلات (فيديو)
Play
البصرة.. سوء الأحوال الجوية يخرج 15 محطة كهرباء عن العمل وتصادم جماعي للعجلات (فيديو)
03:31 | 2025-11-14
مفاوضات تشكيل الحكومة... مشهد حافل بالتعقيدات
Play
مفاوضات تشكيل الحكومة... مشهد حافل بالتعقيدات
02:18 | 2025-11-14
أربيل.. أنصار مرشح يغلقون طريقا عاما لعدم فوزه بالانتخابات (فيديو)
Play
أربيل.. أنصار مرشح يغلقون طريقا عاما لعدم فوزه بالانتخابات (فيديو)
04:09 | 2025-11-13
السوداني يزور الإمامين الكاظمين والإمام أبي حنيفة النعمان
Play
السوداني يزور الإمامين الكاظمين والإمام أبي حنيفة النعمان
16:57 | 2025-11-12
داخل مرقد الإمام الحسين.. الشيخ الكربلائي يلتقي نجل السيد السيستاني
Play
داخل مرقد الإمام الحسين.. الشيخ الكربلائي يلتقي نجل السيد السيستاني
13:23 | 2025-11-12
ترامب يرش العطر على الشرع والأخير يرد عليه بـ3 هدايا (فيديو)
Play
ترامب يرش العطر على الشرع والأخير يرد عليه بـ3 هدايا (فيديو)
06:52 | 2025-11-12
قبل تسليمها.. منتسبون يعيدون ترميم مدرسة متهالكة في نينوى
Play
قبل تسليمها.. منتسبون يعيدون ترميم مدرسة متهالكة في نينوى
06:40 | 2025-11-12
رغم التحذيرات.. جماهير مرشح في الأنبار يفتحون جبهة نارية بمناسبة فوزه (فيديو)
Play
رغم التحذيرات.. جماهير مرشح في الأنبار يفتحون جبهة نارية بمناسبة فوزه (فيديو)
02:55 | 2025-11-12
"النقيب حسن".. الكشف عن "ضابط روبوت" قاد منظومة تأمين الانتخابات العراقية
Play
"النقيب حسن".. الكشف عن "ضابط روبوت" قاد منظومة تأمين الانتخابات العراقية
00:47 | 2025-11-12
