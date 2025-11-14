منتخب الواعدات يواجه الأردن وديًا في عمّان استعدادًا لغرب آسيا

وذكر بيان لاتحاد اللعبة، أن "منتخب الواعدات كان قد أنهى أمس الخميس استعداداته الأخيرة تأهباً لمواجهة نظيره في المباراة الودّية الأولى ضمن معسكره التدريبيّ حالياً في العاصمة عمّان، والذي يأتي في إطار تحضيراته للاستحقاقات المقبلة".وأضاف أن "المران شهد حضور جميع اللاعبات ضمن القائمة المستدعاة، ومن بينهن ثماني محترفات يشاركن لأول مرة مع المنتخب في هذا التجمع، إذ أظهرن جاهزيةً عاليةً، وحماساً كبيراً لتقديم أداءٍ مشرّفٍ يعكس تطور كرة القدم النسوية العراقيّة".ويستعد منتخب الواعدات للمشاركة في التي ستنطلق مطلع الشهر المقبل في .