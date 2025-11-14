تعرف على المنتخبات المتأهلة إلى كأس العالم 2026

ويستعد عشاق كرة القدم لمتابعة النسخة القادمة من 2026، التي ستقام لأول مرة بمشاركة 48 منتخبا، وستستضيفها كل من وكندا والمكسيك في الفترة من 11 يونيو وحتى 19 يوليو 2026.وتتوزع المقاعد حسب القارات على النحو التالي: 16 مقعدا لأوروبا، و9 مقاعد لإفريقيا، و8 مقاعد لآسيا، و6 مقاعد لكل من الجنوبية وأمريكا الشمالية، ومقعد واحد لأوقيانوسيا، إضافة إلى مقعدين للملحق العالمي.وبما أن الدول المضيفة تأهلت تلقائيا، فإن المقاعد المتبقية لأمريكا الشمالية تقل عن النصيب الأصلي للقارة.حتى الآن، تأهل عدد من المنتخبات رسميا إلى المونديال، من بينها الدول المضيفة كندا والولايات المتحدة والمكسيك، إلى جانب منتخبات من قارات مختلفة مثل ، ، ، ، أوزباكستان، ، ، ، الإكوادور، ، ، أوروغواي، باراغواي، ، تونس، مصر، الجزائر، غانا، كاب فيردي، ، جنوب إفريقيا، إنجلترا، قطر، ، السنغال، وفرنسا.ومن المتوقع أن تشهد المرحلة الأخيرة من التصفيات منافسة محتدمة، خصوصا في آسيا وأفريقيا وأمريكا الجنوبية، في حين أن كبار أوروبا يقتربون من حسم مقاعدهم مباشرة، ما لم تحدث مفاجآت كبيرة.