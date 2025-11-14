المنتخب العراقي يصل إلى مطار البصرة

وسيعسكر في استعداداً لخوض مباراة الإياب أمام نظيره الاماراتي يوم الثلاثاء المقبل.وحسم التعادل الإيجابي بهدف لمثله مواجهة منتخبنا الوطني، مع نظيره الإماراتي، مساء أمس الخميس، في ذهاب الملحق الآسيوي.وسجل هدف الوحيد في الدقيقة العاشرة من المباراة التي جرت على بالعاصمة الاماراتية .وتعادل المنتخب الإماراتي في الدقيقة 18 من المباراة عن طريق لوان بيريرا.