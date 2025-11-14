باريس يزاحم السيتي وبرشلونة على نجم البريميرليغ

وترددت الأنباء عن أن " يبحث حاليًا عن صفقة، لعقدها في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، من أجل تعويض حكيمي، في ظل نقص الخيارات في الجبهة اليمنى للفريق واضطرار المدرب الإسباني لتوظيف أكثر من لاعب في غير مركزه، مثل جواو نيفيز وماركينيوس وسيني مايولو ووارن زاير إيمري".وقيل قبل أسابيع قليلة: إن "النادي الباريسي مهتم بالتعاقد مع إيريك ، مدافع برشلونة الإسباني، الذي ينتهي تعاقده بنهاية الموسم الجاري".وذكرت تقارير صحفية، أن "لويس إنريكي معجب بقدرات إيريك جارسيا؛ لإجادته اللعب في أكثر من مركز، مثل الظهير الأيمن وقلب الدفاع ولاعب الوسط المدافع، لكن يُقال أيضًا إن برشلونة بصدد توقيع عقد جديد مع اللاعب".وفي نفس السياق، كشفت شبكة "ESPN"، أن " يعد أحد الأندية المهتمة بضم الكولومبي دانيال مونوز، الظهير الأيمن لفريق الإنجليزي، والذي يرتبط بتعاقد مع النادي اللندني حتى يونيو 2028".وأضافت الشبكة، أن "أندية ومانشستر سيتي وبرشلونة مهتمة أيضًا بدانيال مونوز، بينما يبقى التواصل بين مسؤولي "بي إس جي" واللاعب الكولومبي في إطار غير رسمي، حتى الآن".وأُصيب حكيمي (26 عامًا) "بالتواء شديد في كاحل قدمه اليسرى، بعد تدخل عنيف من الكولومبي ، نجم ، خلال مباراة الفريقين على (2-1)، في دوري أبطال أوروبا".