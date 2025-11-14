Alsumaria Tv
برباعية في أوكرانيا.. فرنسا تصعد لكأس العالم 2026
المزيد
بيريز يقرر الرحيل عن ريال مدريد

رياضة

2025-11-14
بيريز يقرر الرحيل عن ريال مدريد
1,656 شوهد

زعمت تقارير صحفية إسبانية أن فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد استقر على الاستقالة من منصبه قبل نهاية ولايته الحالية.


وتم الكشف عن تفاصيل الخبر الصادم لأنجح رئيس في تاريخ ريال مدريد، عبر وسائل إعلامية إسبانية مختلفة.

وقرر بيريز التنحي عن منصبه كرئيس لنادي ريال مدريد في العام المقبل 2026.

ويأتي هذا الأمر، على الرغم من أن ولاية بيريز الحالية لن تنتهي قبل عام 2028.

ويرغب بيريز في رؤية خلافة منظمة بغض النظر عما إذا كان الأعضاء يؤيدون التصويت أم لا.
وينظر إلى بيريز باعتباره أنجح رئيس نادٍ في التاريخ، وليس فقط على صعيد ريال مدريد.

بحسب الموقع الرسمي للنادي الملكي، فإن بيريز كان عضواً في ريال مدريد منذ 1 أكتوبر/ تشرين الأول 1961.

وتشمل خبرات بيريز في الإدارة الرياضية مسيرة الخدمات المقدمة للنادي في 3 فترات كعضو تمثيلي في الأعوام 1996-1998 و 1998-2000 و 2000-2002.

وتولى بيريز رئاسة ريال مدريد في مناسبتين الأول من 17 يوليو/ تموز 2000 إلى 27 فبراير/ شباط 2006، ومن 1 يونيو/ حزيران 2009 إلى الوقت الحاضر.

واستطاع فريق كرة القدم لريال مدريد تحت رئاسة بيريز الفوز بـ37 بطولة محلية وقارية ودولية.
