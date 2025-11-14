بيريز يقرر الرحيل عن ريال مدريد

وتم الكشف عن تفاصيل الخبر الصادم لأنجح رئيس في تاريخ ، عبر وسائل إعلامية إسبانية مختلفة.وقرر التنحي عن منصبه كرئيس لنادي في العام المقبل 2026.ويأتي هذا الأمر، على الرغم من أن ولاية بيريز الحالية لن تنتهي قبل عام 2028.ويرغب بيريز في رؤية خلافة منظمة بغض النظر عما إذا كان الأعضاء يؤيدون التصويت أم لا.وينظر إلى بيريز باعتباره أنجح رئيس نادٍ في التاريخ، وليس فقط على صعيد ريال مدريد.بحسب الموقع الرسمي للنادي الملكي، فإن بيريز كان عضواً في ريال مدريد منذ 1 أكتوبر/ تشرين الأول 1961.وتشمل خبرات بيريز في مسيرة الخدمات المقدمة للنادي في 3 فترات كعضو تمثيلي في الأعوام 1996-1998 و 1998-2000 و 2000-2002.وتولى بيريز رئاسة ريال مدريد في مناسبتين الأول من 17 يوليو/ تموز 2000 إلى 27 فبراير/ شباط 2006، ومن 1 يونيو/ حزيران 2009 إلى الوقت الحاضر.واستطاع فريق كرة القدم لريال مدريد تحت رئاسة بيريز الفوز بـ37 بطولة محلية وقارية ودولية.