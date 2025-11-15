صدام القرن.. من هم أقوى 5 مرشحين للكرة الذهبية السوبر

وكانت المجلة الفرنسية منحت الجائزة للمرة الأولى عام 1989، ونالها أسطورة ألفريدو دي ستيفانو، بمناسبة مرور أكثر من 40 عامًا على انطلاق الجائزة.ومن المنتظر أن يتزامن منح نسخة 2029 من السوبر مع مرور 40 عامًا على النسخة الأولى، وستكون الأفضلية للاعبين الذين تألقوا خلال العقود الأربعة الماضية.كما سيكون الفوز السابق بالكرة الذهبية أحد المعايير الأساسية للترشيح للجائزة السوبر.وفي ما يلي أبرز المرشحين للكرة الذهبية السوبر في 2029:(الأرجنتين)يُعد ميسي أبرز المرشحين للفوز بالجائزة؛ إذ توّج بالكرة الذهبية 8 مرات، وحلّ ثانيا 5 مرات، وثالثا مرة واحدة، ويُعتبر أحد أعظم اللاعبين في التاريخ.وعلى الرغم من بلوغه 38 عاما، لا يزال ميسي يمارس كرة القدم قائدا لإنتر ميامي الأمريكي بعقد مستمر حتى 2028، وفي حال اعتزاله قبل موعد الجائزة، قد تكون بمثابة تكريم لختام مسيرته الأسطورية.(البرتغال)الغريم التقليدي لميسي، وقائد حاليا، ويبلغ من العمر 40 عاما.تُوّج بـ5 كرات ذهبية، وحلّ ثانيًا 6 مرات، وثالثا مرة واحدة، وما يزال اسمه حاضرا بقوة رغم انتقاداته المتكررة للجائزة.ومع اقتراب نهاية مسيرته في 2027، يبقى أحد المرشحين البارزين لنيل الكرة الذهبية السوبر.رونالدو "الظاهرة" (البرازيل)واحد من أبرز المهاجمين في تاريخ كرة القدم، ولا يزال حاضرا في المشهد الرياضي بامتلاكه نادي بلد الإسباني.تُوّج بالكرة الذهبية مرتين، وحلّ ثانيا مرة واحدة وثالثا مرة واحدة، كما فاز بكأس العالم مرتين وخسر النهائي مرة واحدة.. ويُعد من المرشحين الأقوياء للجائزة.(فرنسا)أسطورة فرنسا ومدرب ريال الأيقوني، وأحد أبرز اللاعبين في التسعينيات وبداية الألفية.تُوّج بالكرة الذهبية مرة واحدة، وحلّ ثانيا مرة واحدة وثالثًا مرة واحدة، وقاد منتخب فرنسا للفوز بكأس العالم 1998.حضوره التاريخي يجعله ضمن الدائرة الضيقة للمرشحين.لوكا مودريتش (كرواتيا)رغم رؤيته الأقل تاريخًا مقارنة بالرباعي السابق، فإن تأثير مودريتش في كرة القدم وفي تاريخ منتخب كرواتيا جعله منافسا حقيقيا.فاز بالكرة الذهبية عام 2018 ليكسر احتكار ميسي ورونالدو لعشر سنوات كاملة، ويُعد أحد أبرز اللاعبين في جيله رغم بلوغه 40 عامًا.