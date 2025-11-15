بينهم رونالدو.. أربعة مرشحين لخلافة بيريز في رئاسة ريال مدريد

ورغم نفي هذه الأنباء من عدة مصادر، أبرزها شبكة "أوندا سيرو" وصحفيون مقربون من نفسه، فإن ملف خلافته يظل مطروحًا دائمًا.وترأس في فترتين: الأولى بين 17 يوليو 2000 و27 فبراير 2006، والثانية منذ 1 يونيو 2009 وحتى الآن، وتنتهي ولايته الحالية في 2028، ومع اقتراب هذا الموعد تظهر عدة أسماء كمرشحين محتملين لاستلام رئاسة النادي.يُعد أحد أهم رجالات بيريز وأكثرهم ثقة، وهو المسؤول الفعلي عن للنادي، ويحيط بكل تفاصيل العمل داخله.، البالغ من العمر 58 عامًا، ظل ملازما للرئيس منذ ولايته الأولى، وفي حال خلافته لبيريز فإن ريال سيواصل النهج الرياضي والاقتصادي ذاته دون تغييرات كبيرة.أسطورة النادي السابق والمدير الحالي للعلاقات المؤسسية، وهو من الشخصيات المقربة جدّا من بيريز ويحظى باحترام شديد لدى الجماهير والأعضاء.بوتراغينيو، 63 عامًا، يبقى أحد الأسماء المطروحة بقوة لرئاسة النادي في انتخابات 2028.أبدى رغبته سابقا في دخول عالم الإدارة بعد اعتزاله، ويشارك حاليا في إدارة ناديه الحالي بصفته شريكًا.ولا يُستبعد أن يفكر الهداف التاريخي لريال مدريد في العودة للنادي من بوابة الرئاسة، خاصة أنه يحظى بشعبية جارفة قد تمنحه فرصة قوية في حال ترشحه.أسطورة التنس العالمي وعاشق ريال مدريد المخلص، كان حاضرًا بشكل دائم في مدرجات " " ويمتلك علاقة ممتازة مع فلورنتينو بيريز.نادال قد يكون واجهة مثالية للنادي إذا تولى رئاسته بعد 2028، وقد سبق أن عبّر عن رغبته في لعب دور مسؤول داخل ريال مدريد.