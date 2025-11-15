بعد إقالته من العراق.. كاساس يقترب من العودة عبر بوابة إندونيسيا

شبيه لامين يمال يثير جدلا ويشعل مواقع التواصل (صور)
04:38 | 2025-11-15
إبراهيم بايش على أبواب الخروج من الرياض.. الاستغناء يسبق انتهاء العقد!
03:30 | 2025-11-15
بعد الطرد الدولي الأول.. موعد إعلان عقوبة رونالدو وجماهير البرتغال ناقمة على نجمها
03:22 | 2025-11-15
بينهم رونالدو.. أربعة مرشحين لخلافة بيريز في رئاسة ريال مدريد
02:21 | 2025-11-15
الأولمبي يواجه السعودية اليوم في انطلاقة استعداداته للاستحقاقات الكبرى
02:15 | 2025-11-15
صدام القرن.. من هم أقوى 5 مرشحين للكرة الذهبية السوبر
02:10 | 2025-11-15