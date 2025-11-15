بعد إقالته من العراق.. كاساس يقترب من العودة عبر بوابة إندونيسيا

ويأتي إدراج في قائمة المرشحين بعد أشهر من إقالته من تدريب ، إثر الخسارة أمام منتخب فلسطين في التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم.وكان قد أعلن في بيان رسمي آنذاك، أن قرار الإقالة جاء نتيجة ما وصفه بـ"الإخلال الجسيم بالالتزامات التعاقدية" من قبل المدرب الإسباني وطاقمه المساعد.ويملك كاساس سجلاً تدريبياً شهد محطات متباينة مع المنتخب العراقي، من بينها التتويج بكأس 25 في ، قبل أن تتراجع النتائج بشكل لافت في التصفيات، ما عجّل برحيله.ومن المتوقع أن يحسم قراره خلال الفترة القريبة المقبلة، وسط تنافس بين عدة أسماء أجنبية لقيادة المنتخب الذي يستعد لاستحقاقات دولية مهمة.