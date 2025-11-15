إبراهيم بايش على أبواب الخروج من الرياض.. الاستغناء يسبق انتهاء العقد!

وانضم بايش إلى في انتقالات أغسطس 2024، وخاض منذ ذلك الحين 37 مباراة سجل خلالها خمسة أهداف وقدّم تمريرتين حاسمتين، إلا أن مستوى اللاعب وتراجع مشاركاته مؤخراً دفعا الإدارة إلى التفكير بجدية في الاستغناء عنه.وفي سياق آخر، يواجه النادي العاصمي أزمة حقيقية تتمثل في عقوبة الإيقاف عن التعاقدات الشتوية الصادرة من (فيفا)، على خلفية قضية تخص أحد وكلاء اللاعبين ولاعباً أجنبياً سابقاً.وتعمل إدارة على سداد المستحقات خلال الأسبوعين المقبلين من أجل رفع الإيقاف قبل انطلاق سوق الانتقالات الشتوية، لتتمكن من تنفيذ خطتها لتعديل صفوف الفريق.وضمن تغييرات النادي الأخيرة، أعلن الرياض، الجمعة، تعاقده رسمياً مع المدرب الأوروجوياني دانييل لقيادة الفريق، خلفاً للإسباني كاييخا الذي تمت إقالته بسبب تراجع النتائج في .وعلى الصعيد الدولي، كان مدرب المنتخب العراقي غراهام آرنولد قد أعلن استبعاد (25 عاماً) من قائمة ، معلّلاً القرار بإصابته وابتعاده عن المباريات الرسمية منذ مواجهة الأخيرة، الأمر الذي أثار تساؤلات حول جاهزية اللاعب ومستقبله الفني.