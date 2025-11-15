شبيه لامين يمال يثير جدلا ويشعل مواقع التواصل (صور)

وسطع نجم لامين جمال منذ ظهوره الأول بقميص برشلونة تحت قيادة المدرب السابق رغم أن عمره آنذاك لم يتجاوز 16 عاما.وخلال فترة قصيرة تحول إلى أحد أهم نجوم الفريق الكتالوني وساهم في حصد الألقاب المحلية خلال الموسم الماضي قبل أن يحل وصيفا للفرنسي في سباق لعام 2025 ليؤكد مكانته كأحد أبرز المواهب العالمية.وعلى خطى لامين جمال ظهرت موهبة أخرى ولكن في لعبة التنس بعدما نجح اللاعب الأمريكي جوردان لي في حصد أول نقطة في بطولة اتحاد لاعبي التنس المحترفين.وأصبح لي ثاني لاعب من مواليد عام 2010 يحصل على نقطة في بطولة اتحاد لاعبي التنس المحترفين.وانتشرت صور للاعب الأمريكي عبر مواقع التواصل الاجتماعي وفجرت ضجة واسعة بين متابعي التنس التي قارنت بين اللاعبين واعتبر البعض أن النجم الإسباني وجد نسخة منه في عالم التنس.