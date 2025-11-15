منتخب ألعاب القوى يصل الرياض للمشاركة في دورة ألعاب التضامن الإسلامي

وذكر بيان للجنة الاولمبية، أن "وفد منتخبنا الوطني لألعاب القوى برئاسة (زيدون جواد) وصل الى العاصمة للمشاركة في دورة ألعاب التضامن الإسلامي".وأضاف البيان أن "أعضاء وفد المنتخب العراقي عبروا عن تفاؤلهم بتحقيق نتائج إيجابية في منافسات الدورة، مؤكدين أن جميع أفراد الفريق يعملون بروح عالية من أجل تمثيل بأفضل صورة ممكنة وتحقيق إنجاز رياضي يليق بطموحاتهم".