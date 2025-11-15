مدرب العراق يستدعي محمد جواد لمواجهة الإمارات

وتعادل منتخب أمام نظيره الإماراتي بنتيجة 1-1 في لقاء الذهاب بالملحق الآسيوي، الذي أقيم على في بحضور جماهيري تخطى 32 ألف متفرج أمس الخميس.وذكر في بيان ان مدرب منتخبنا الوطني، ، قرر استدعاء المهاجم ، لمواجهة الإمارات المقبلة".ومن المقرر أن يواجه منتخب العراق نظيره الإماراتي في مباراة الإياب بالملحق الآسيوي يوم الثلاثاء من الأسبوع الجاري على ، والذي يتسع لأكثر من 65 ألف متفرج.جدير بالذكر أن الإمارات والعراق يواجهان بعضهما بعضاً في الملحق الآسيوي، من أجل حجز تذكرة الوجود في الملحق العالمي المؤهل بدوره إلى 2026، التي ستُقام منافساتها في وكندا والمكسيك.