النمسا تنهي مشوار تونس في كأس العالم للناشئين

وتلقى المنتخب هدفين متأخرين في آخر 10 دقائق، ليودع منافسات البطولة، بينما المنتخب النمساوي لدور الستة عشر.وسجل يوهانس موسر هدفي ، الأول في الدقيقة 83 من ركلة جزاء حصل عليها ماركوفيتش، والثاني بعد دقيقة واحدة من تمريرة دومينيك دوبيس.وكانت تقنية الفيديو قد ألغت ركلة جزاء حصل عليها المنتخب التونسي في الدقيقة 69 بعد التحقق من عدم وجود مخالفة، بينما أقرت التقنية أيضا صحة ركلة جزاء النمسا التي جاء منها هدف التقدم.وتنتظر النمسا مواجهة أوروبية ضد إنجلترا، في دور الـ16، بعدما فاز المنتخب الإنجليزي في وقت سابق اليوم على 2-0 أيضا.