النمسا تنهي مشوار تونس في كأس العالم للناشئين

رياضة

2025-11-15 | 13:46
النمسا تنهي مشوار تونس في كأس العالم للناشئين
المصدر:
روسيا اليوم
14 شوهد

ودع منتخب تونس منافسات بطولة كأس العالم للناشئين لكرة القدم تحت 17 عاما، بعد خسارته أمام النمسا بهدفين دون رد ضمن منافسات دور الـ32 من البطولة المقامة في قطر.

وتلقى المنتخب التونسي هدفين متأخرين في آخر 10 دقائق، ليودع منافسات البطولة، بينما يتأهل المنتخب النمساوي لدور الستة عشر.

وسجل يوهانس موسر هدفي النمسا، الأول في الدقيقة 83 من ركلة جزاء حصل عليها فاسيلي ماركوفيتش، والثاني بعد دقيقة واحدة من تمريرة دومينيك دوبيس.

وكانت تقنية الفيديو قد ألغت ركلة جزاء حصل عليها المنتخب التونسي في الدقيقة 69 بعد التحقق من عدم وجود مخالفة، بينما أقرت التقنية أيضا صحة ركلة جزاء النمسا التي جاء منها هدف التقدم.

وتنتظر النمسا مواجهة أوروبية ضد إنجلترا، في دور الـ16، بعدما فاز المنتخب الإنجليزي في وقت سابق اليوم على كوريا الجنوبية 2-0 أيضا.
