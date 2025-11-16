البصرة تستعد للملحمة.. جاهزية ملعب جذع النخلة قبل موقعة العراق والإمارات (صور)

كيم جونغ أون يسمح بالدوري الإنجليزي.. المباريات تُعرض بعد المونتاج وحذف لاعبين!
05:25 | 2025-11-16
الزوراء يستعيد ثلاثيّه قبل موقعة غوا الهندي.. عودة مرتقبة لكرار وضرغام وفلاح
05:15 | 2025-11-16
النمسا تنهي مشوار تونس في مونديال الناشئين
13:46 | 2025-11-15
مدرب العراق يستدعي محمد جواد لمواجهة الإمارات
07:04 | 2025-11-15
منتخب ألعاب القوى يصل الرياض للمشاركة في دورة ألعاب التضامن الإسلامي
05:50 | 2025-11-15
علي الحمادي يغادر البصرة إلى إنكلترا ويغيب عن مواجهة الإياب أمام الإمارات
04:59 | 2025-11-15