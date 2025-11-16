البصرة تستعد للملحمة.. جاهزية ملعب جذع النخلة قبل موقعة العراق والإمارات (صور)

وأظهرت مشاهد من داخل الملعب، الاستعدادات الفنية واللوجستية الجارية لضمان تنظيم مباراة تليق بحجمها وأهميتها، سواء على المستوى الجماهيري أو التنافسي، وسط توقعات بحضور جماهيري كبير.وتواصل الجهات المعنية في عملها على مدار الساعة لاستقبال آلاف المشجعين، فيما أكدت جاهزية الملعب من حيث أرضية اللعب، ومرافق الاستاد، وأنظمة الإضاءة والصوت، إضافة إلى إجراءات دخول الجمهور.وتأتي هذه المباراة الحاسمة بعد مواجهة الذهاب التي انتهت بالتعادل (1-1)، ما يجعل لقاء البصرة مفصليًا في تحديد المتأهل إلى المرحلة النهائية من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.ويعوّل على دعم الجماهير الذي يُتوقع أن يصنع فارقاً كبيراً في أمسية كروية ينتظرها العراقيون بشغف.