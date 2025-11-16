الزوراء يستعيد ثلاثيّه قبل موقعة غوا الهندي.. عودة مرتقبة لكرار وضرغام وفلاح

وقال المنسق الإعلامي العطار إن "تدريبات اليوم ستشهد عودة اللاعبين وضرغام وحسين فلاح، عقب فترة غياب فرضتها الإصابات والأمراض الموسمية"، موضحاً أن "اللاعب نبيل انقطع عن خوض الفريق التدريبية خلال الأيام الخمسة الماضية نتيجة تعرضه لحمى فيروسية موسمية، قبل أن تتحسن حالته الصحية تدريجياً، ما يتيح له الالتحاق بالتدريبات بدءاً من اليوم وفق برنامج بدني وتدريجي وضعه الكادر الطبي".وأضاف أنه "وللأسباب الصحية ذاتها، ابتعد المدافع عن الفريق أربعة أيام متواصلة بسبب الحمى الفيروسية، بينما ترجح الكوادر الطبية إمكانية عودته اليوم إلى المجموعة تبعاً لمؤشرات التعافي واستجابته للعلاج".ونوه بأن "لاعب الوسط عانى من تمزق جزئي في العضلة الضامة خلال مواجهة استقلال دوشنبه الطاجيكي في دوري أبطال (2)، ما تسبب بابتعاده عن الفريق منذ أربعة أيام. وتشير الفحوصات الأخيرة إلى إمكانية مشاركته في تدريب اليوم إذا استمرت حالته البدنية بالتحسن وفق المعايير المطلوبة".